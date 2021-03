Alemania va a efectuar controles más severos “durante los próximos 8 y 14 días” en sus fronteras terrestres, sobre todo con Francia, Dinamarca y Polonia, para pedir a los viajeros sus test de coronavirus covid-19, e intentar frenar la pandemia, anunció el martes el ministro de Interior.

“Da igual de dónde procedan: de Polonia, de Francia o de Dinamarca. Todos deben saber que pueden ser controlados”, dijo Horst Seehofer en una rueda de prensa, subrayando que los controles serán aleatorios y se llevarán a cabo en territorio alemán tras pasar la frontera.

Estos controles se realizarán en una franja de hasta 30 km en territorio alemán a partir de la frontera y se reforzarán sobre todo de cara al largo fin de semana de Pascua, añadió.

El ministro señaló que los policías no podrían hacer regresar a su país a las personas que infrinjan las normas, pero podrán imponer multas a quien no muestre un test negativo de menos de 48 horas o no hay rellenado el formulario electrónico antes de entrar en el país.

Las personas que procedan de una zona de “alto riesgo”, como Francia, tendrán que mantener una cuarentena de 10 días a su llegada.

