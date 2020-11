Conforme a los criterios de Saber más

“O rompemos una tercera ola en Navidad o hacemos una tercera ola en Navidad”. La agencia Reuters recoge la frase de Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica, que muestra una de las posturas frente a la disyuntiva que, hoy por hoy, viene preocupando a los gobiernos europeos: ¿cómo enfrentar las fiestas en plena pandemia del coronavirus?

Bélgica, por el momento, ha pedido que se respeten las distancias, el lavado de manos frecuente y el uso de la mascarilla.

Quien ha pedido más tranquilidad ha sido Giuseppe Conte, primer ministro italiano, quien solicitó a sus coterráneos que hagan fiestas “sobrias”, sin “grandes fiestas” ni “besos y abrazos”.

Pero Italia y Bélgica no han sido los únicos países en hacer referencia a este problema. A continuación, un listado de naciones y sus planes para las fiestas.

ESPAÑA

“RTVE” señala que el plan es “limitar las reuniones de no convivientes” a 6 personas como máximo. De igual forma, se trataría de relajar el inicio del toque de queda del 24 y 31 de diciembre, de manera que este se inicie a la 1 a.m. y termine a las 6 a.m.

Esto es lo que se sabe del borrador de las propuestas de medidas de salud pública frente al COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, que ha preparado el Ejecutivo. Este documento todavía tiene que ser debatido con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El plan también hace referencia a evitar los viajes que “no sean estrictamente necesarios”.

A estas medidas deberán sumarse las 6M o medidas de prevención: mascarilla, y su uso constante; metros, sobre la distancia social; maximizar la ventilación y actividades al aire libre; minimizar el número de contactos; y me quedo en casa si tengo síntomas, diagnóstico o contacto.

Vale anotar que no se llevarán a cabo actividades como la tradicional Cabalgata de Reyes, mientras que actividades en plazas se pueden realizar solo con el 50% del aforo.

FRANCIA

El descenso en los contagios parece entusiasmar al presidente galo, Emmanuel Macron, quien estaría por anunciar que las medidas restrictivas se levantarán poco a poco.

Según AFP, la primera etapa iniciará el 1 de diciembre, la segunda poco antes de Navidad, y la última a inicios del próximo año.

ALEMANIA

“La Vanguardia” anota que todavía no han sido confirmadas las medidas, pero todo apunta a que solo se permitirán reuniones con un máximo de 10 personas de diferentes hogares que no incluyan a menores de 14 años.

Se pediría, además, que las personas hagan una cuarentena voluntaria antes de las fiestas, para asegurarse de no estar contagiados.

Angela Merkel, canciller de Alemania, dijo que será necesario cumplir con ciertas reglas durante las celebraciones navideñas. (Photo by Kay Nietfeld / POOL / AFP)

Mañana se conocerán más detalles de estas medidas que, de ser aprobadas, entrarán en vigor desde el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, tal como anota AFP.

Por el momento, la canciller Angela Merkel dijo que las familias quizás podrían reunirse “con medidas de protección”.

En respuesta, Friedrich Merz, quien Reuters señala como un aspirante a líder del partido democristiano, refutó: “No es asunto del Estado cómo celebro la Navidad con mi familia”.

REINO UNIDO

Todavía no se conocen detalles al respecto, pero según Reuters, se “está trabajando con Escocia, Gales e Irlanda del Norte para aliviar las restricciones durante la Navidad” y se permitirá que las familias se reúnan.

Esto se suma a las declaraciones del ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps. Según recoge el portal “Última hora”, desde el 15 de diciembre se reducirán las cuarentenas para los visitantes que lleguen de países de riesgo y que den negativo en las pruebas de coronavirus, de 14 a 5 días.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

EEUU y Europa preparan campañas de vacunación contra COVID-19

TE PUEDE INTERESAR