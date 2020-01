París [AFP]. La alcaldía de París suspendió la celebración del Año Nuevo chino prevista en la capital este domingo debido a la epidemia del nuevo coronavirus que sufre China y afectó a por lo menos tres personas en Francia.

“Me reuní con la comunidad china de París que deseaba anular el desfile previsto esta tarde”, anunció a la prensa Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. “Prevalece el principio de precaución”, dijo Hidalgo.

En París, se han detectado dos casos de coronavirus.

“Las asociaciones no tenían ánimo de fiesta”, agregó la alcaldesa parisina, que no dio precisiones sobre las otras celebraciones previstas en los próximos días, en particular el gran desfile del 2 de febrero en el barrio de París donde vive la comunidad china más importante.

En Burdeos, donde se detectó un caso de letal patógeno, la alcaldía también suspendió el festejo del Año Nuevo chino previsto este domingo.