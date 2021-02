Sin pinchazo no hay trabajo: el Vaticano despedirá a quienes no se vacunen contra el coronavirus El cardenal Giuseppe Bertello firmó un decreto con medidas para afrontar la emergencia de sanidad pública. Aquellos que no cumplan estas normas, como la vacunación, tendrán una sanción económica. Y si persiste, se podrá llegar a “terminar la relación laboral”