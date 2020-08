La princesa Mary de Dinamarca debió disculparse por no usar mascarilla y estrechar la mano para saludar en un acto público. En medio de la tan mentada nueva normalidad, buena parte de la población toma medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

Además, se hace observar a aquellas personas que no toman todos los recaudos. Expuestos, los miembros de la realeza no son la excepción.

Luego de las vacaciones de verano, la princesa retomó sus compromisos oficiales y al hacerlo omitió algunas medidas de seguridad ante la amenaza del coronavirus. Si bien no es obligatorio en Dinamarca, la princesa no utilizó mascarilla durante un acto en un acuario de Grena, a 250 kilómetros al norte de Copenhague. Y lejos del distanciamiento físico recomendado, fue fotografiada dándole la mano a un hombre que la saludó.

La princesa María de Dinamarca, fotografiada sin barbijo y mientrabas estrechaba la mano en un acto en un acuario danés. (Foto: Diez Minutos, vía La Nación).

El doble percance no pasó inadvertido por los medios del mundo. Tras la repercusión que tomó la foto, la princesa debió pedir disculpas desde la cuenta de Instagram de la Casa Real danesa.

Junto con una selfie en un avión, Mary dejó un mensaje cuya traducción explica que no importa donde uno se encuentre siempre se debe usar los elementos de protección. “En tierra, mar o en el aire tenemos que acostumbrarnos a usar máscaras”, escribió.

En el texto de su posteo, la princesa danesa instó a la población de Dinamarca a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de ese país. “Es importante que sigamos las recomendaciones juntos. Ayer, me encontraba en Grena para mi primera visita oficial tras las vacaciones de verano. Todo iba viene en el mar y en el vuelo, pero en tierra se me pasó y desafortunadamente saludé dando la mano. Eso me hizo recordar lo importante que es ayudarnos los unos a los otros a seguir con las recomendaciones”, continuó.

