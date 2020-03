Madrid. La diputada del Partido Popular Ana Pastor, expresidenta del Congreso de España y exministra de Sanidad, confirmó que está contagiada por el coronavirus.

“Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas”, escribió Ana Pastor en Twitter.

“Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones”, agregó.

Además de Ana Pastor, varios políticos españoles están contagiados por el coronavirus, que afecta ya a más de 2.100 personas en todo el país, ha causado casi 50 muertos y ha obligado a cerrar o reducir la actividad tanto de instituciones públicas como privadas para frenar la epidemia.

El martes se conoció el primer caso de un político contagiado, el de Javier Ortega Smith, diputado nacional, concejal del Ayuntamiento de Madrid y secretario general del partido Vox (extrema derecha). Y hoy se confirmó que otro parlamentario nacional de la misma formación política también está infectado.

Ortega Smith participó durante el fin de semana pasado en una asamblea de Vox en Madrid a la que asistieron 9.000 personas en un recinto cerrado.

Como medida de prevención después de conocerse este caso, los 52 diputados de Vox decidieron no asistir temporalmente a la sesiones del Congreso, que decidió suspender la actividad parlamentaria durante al menos una semana, al igual que el Senado.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró “inasumible e inaceptable” que se pueda cerrar el Congreso o ponerlo en cuarentena, ya que no se cierra “ni en una guerra”, aunque aceptó que suspenda su actividad de manera temporal esta semana.

Fuente: Con información de EFE

____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Restricción de viajeros, cierre de fronteras y cuarentenas en el mundo por coronavirus. (AFP).