Desde el martes cerca de setecientos turistas permanecen encerrados por precaución en un hotel de Tenerife, en las islas Canarias, situadas en el Océano Atlántico, en España. Allí, un médico italiano y luego su esposa dieron positivo en la prueba para saber si estaban contagiados de coronavirus y activaron la alerta.

“Hemos decidido poner una unidad de atención primaria (...) y una coordinadora sanitaria durante esos 14 días”, dijo hoy la consejera de Sanidad canaria, María Teresa Cruz Oval, al anunciar la imposición de una cuarentena.

Ahora, las personas que viajaron hacia allá para disfrutar de unas vacaciones no podrán abandonar el lugar durante 14 días. El confinamiento de los turistas hace acordar a la situación vivida semanas atrás en el crucero varado en Japón, donde más de 3.500 personas fueron puestas en cuarentena.

Michael es británico y debía volver a Inglaterra tras sus vacaciones pero en cambio aún está allí, como los demás turistas, de unas 25 nacionalidades. El tiempo lo pasa como puede. “Normal, tranquilo. Sin alarmismo. Todo el día en la habitación, comiendo y viendo la televisión. Esto es un poco aburrido”, dijo sobre el encierro según lo publicado por el diario "El País”.

Como él, la mayoría de los huéspedes decidió permanecer en las habitaciones. Algún que otro sí se animó a ir a tomar algo al bar o a nadar en la piscina. Desde el hotel los proveyeron con catering especial, preparado por la cocina de un hotel vecino, de la misma cadena. Por su parte, para conectarse con los que están afuera, en caso de ser necesario, tienen que mantener una distancia de cinco metros.

Ante el brote, en la recepción se repartieron 3.000 barbijos y 300 guantes de látex, en especial para el staff de trabajadores, que desde ayer no pudieron volver a sus casas como todos los días. Por eso, sus familiares se acercaron al lugar para llevarles ropa, cargador de celular o lo que pidiesen.

“Desbordados y cansados”

Como algo inesperado, la situación genera un poco de caos y situaciones excepcionales. Como las jornadas de trabajo de los empleados del hotel. Los que estaban de turno cuando se decretó el aislamiento, claro, no pueden salir, y aquellos que no lo estaban no pueden volver y deben permanecer en sus casas, a riesgo de haberse contagiado con anterioridad.

Ante esta situación, Manuel Fitas, portavoz del comité de empresa del hotel H10 Costa Adeje Palace, explicó que los trabajadores, algo más de 40, realizan jornadas de entre 16 y 18 horas, por lo que espera se “permita” la entrada de más personal.

De acuerdo con lo publicado por 20 minutos, Fitas indicó que se están prestando “servicios mínimos”: no hay buffet en el comedor y la comida se lleva a la habitación de los clientes. “Los trabajadores llevan a cabo su labor por responsabilidad y siguiendo el protocolo pero están desbordados”.

Asimismo, el hombre indicó que si bien el protocolo es el correcto, los clientes “no entienden por qué están confinados”.

