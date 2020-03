Madrid [La Nación / GDA]. “Por favor, quédate en tu casa, tu que puedes”, ruega una joven trabajadora de la Salud en un video que se viralizó en las redes sociales donde describe la gravísima situación que atraviesa el sistema de salud de España, el segundo país de Europa con más casos de coronavirus después de Italia.

“Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección”, comienza la médica su doloroso mensaje. Su rostro se ve con marcas debido a los elementos que debe usar para no contagiarse de coronavirus mientras atiende a pacientes contagiados.

Como si fuese poco, explica que en España no hay suficientes equipos de protección para todos los trabajadores de la salud, tanto médico como enfermeros. “Encima tengo que dar gracias que, por lo menos, me han dejado un equipo para las 10 horas de turno”, dice llorando mientras mira a la cámara de su teléfono celular en el interior de su auto.

“Porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene. Es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección”, sostiene la trabajadora de la Salud.

Y cierra su mensaje pidiendo que todas las personas respeten la cuarentena: “Y salgo de trabajar, después de 10 horas de turno así: con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa, tú que puedes”.

Coronavirus en España

España contabiliza ya 1.326 fallecidos por coronavirus y cuenta con 24.926 afectados, según confirmó este sábado el ministerio de Sanidad, con 4.946 nuevos casos, y 324 fallecidos más.

Además, 1.612 pacientes se encuentran en Unidades de Vigilancia Intensiva (UCI), 471 más que este viernes, lo que contribuye a la saturación de estos servicios, que ya en regiones como Madrid, la más afectada, están llegando al límite.

Después de días de pandemia, un total de 2.125 pacientes ya se han recuperado.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

