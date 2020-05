Coronavirus en Francia EN VIVO | Ultimas Noticias | París [EFE]. El número de muertos en Francia con coronavirus llega a 24.760 desde que empezó la pandemia, anunció este sábado el Ministerio de Sanidad, que precisó que, en las últimas 24 horas, se han producido 166 fallecimientos, una cifra significativamente inferior a los 218 comunicados el viernes.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad destacó que el número de personas con la COVID-19 en cuidados intensivos se redujo en 51 en el último día, y eso pese a la entrada de 64 nuevos casos graves.

De los 6.426 pacientes hospitalizados en las UCIS del país, 3.827 eran enfermos del coronavirus, cuando en la primera mitad de abril se había llegado a un pico de más de 7.100 por la epidemia.

En total, los internados por la infección suman 25.827, con 453 nuevas admisiones en el último día.

El departamento de Sanidad presentó también mapas actualizados sobre indicadores de circulación del virus y el nivel de tensión en los hospitales, desglosados por departamentos con tres colores (verde, naranja y rojo), y con algunos cambios respecto a la víspera.

La principal modificación es que la presión en los hospitales de la región PACA (Provenza, Alpes, Costa Azul) ha disminuido, de forma que el conjunto de sus departamentos han pasado del naranja al verde.

Los colores servirán para determinar algunas medidas cuando empiece el desconfinamiento el próximo 11 de mayo. Así los departamentos en verde podrán aplicar aperturas más amplias de los comercios o permitir el acceso a parques y jardines que no será posible en los que sigan en rojo.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, señaló que los modelos científicos permiten pensar que el desconfinamiento podrá comenzar ese 11 de mayo como está previsto, pero advirtió de que todo dependerá de que se respeten hasta entonces las medidas; en caso contrario la fecha podría aplazarse porque "no asumiremos ningún riesgo con la salud de los franceses", dijo.

En una entrevista al diario “Le Parisien” publicada este sábado en su página de Internet, Véran pidió a los franceses que no tengan prisa por reservar las vacaciones de verano porque no se sabe cuáles serán las condiciones, ni si se podrán abrir las playas al público. Añadió que él, personalmente, no compraría un billete de avión.

En una conferencia de prensa de un proyecto de ley para prolongar el estado de alerta sanitaria hasta el 24 de julio, el ministro anunció que los que entren en territorio francés tendrán que pasar una cuarentena de 14 días y aquellos que tengan un diagnóstico positivo tendrán que someterse a un régimen de aislamiento que podría durar hasta 30 días.

