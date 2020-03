Europa







El dramático mensaje del presidente de Lombardía: “Pronto no podremos dar respuesta a los enfermos” “Amigos, lo digo educadamente, pero si no lo entienden por las buenas habrá que ser más agresivos: no salgan de casa”, afirmó Attilio Fontana en una rueda de prensa, en la que subrayó que “desgraciadamente, el número de contagios no se reduce y sigue siendo alto”