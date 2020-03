Cecilia Cancino Loreto es una joven peruana que vive desde hace casi 15 años en Madrid. Se siente aterrada porque un eventual contagio de coronavirus podría hacerle más daño que a cualquiera. Sufre de diabetes tipo 2 y se encuentra en una ciudad donde, según percibe, todos tienen miedo. En comunicación con El Comercio cuenta cuáles son las medidas que ha tomado y cómo ha reaccionado la gente ante el alarmante incremento de casos de Covid-19 en España.

La peruana, de 39 años, se mantiene atenta a la evolución de la pandemia del coronavirus en todo el mundo. A su vez, ha tomado las medidas que considera oportunas. Como se sabe, la OMS ha señalado que las personas que tienen asma, diabetes o cardiopatías “tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección”.

“La verdad es que yo tengo miedo. Tengo diabetes 2 y tengo el sistema inmunológico más débil. Intento no estresarme, pero resulta complicado. La medida que he tomado es la de reforzar mis defensas: tomo vitamina C, magnesio, como sano y, sobre todo, tomo mi medicación. Ya no puedo comprar guantes porque ya no hay en ningún supermercado”, explica Cecilia Cancino.

La peruana Cecilia Cancino Loreto muestra el centro de Madrid totalmente desolando durante la crisis por el coronavirus en España. Foto: cortesía de Cecilia Cancino Loreto

El pánico en las compras

La peruana recuerda el terror que se vivió en la capital de España el lunes 9 de marzo. Aquel día la comunidad de Madrid ordenó el cierre de escuelas y universidades debido al avance del coronavirus.

“Realmente fue un día de pánico. Ese día se decretó que los estudiantes no irían a clases. La gente compraba alimentos como si se fuera a acabar el mundo. Decían que compraban comida para los niños que se iban a quedar en casa. Por lo general los estudiantes tienen los alimentos en el colegio. Pero todo era una exageración", asegura.

"Menos mal, el miércoles (11 de marzo) fui a hacer compras y ya pude encontrar pollo y carne. Ahora ya está todo repuesto. La gente se ha calmado un poco”, agregó.

Coronavirus: Un supermercado de Madrid el 13 de marzo. Cortesía: Cecilia Cancino

Coronavirus: Un supermercado de Madrid el 13 de marzo. Cortesía: Cecilia Cancino

Cecilia Cancino también indicó que muchos universitarios que estudian en Madrid, no quieren regresar a sus localidades por temor a ser contagiados. Prefieren quedarse ahí, a pesar de la situación.

Calles vacías

Antes del estado de alarma de Madrid, ya se podían ver las calles con poca gente. “Acá se acostumbra a dar dos besos al saludarse. De eso ya no hay nada. La gente intenta no tener contacto. Desde antes, la gente evitaba caminar por una calle donde veía 5 o 6 personas. La gente está asustada. En Madrid todos estamos con miedo”, explica.

La peruana también mencionó que el #yomequedoencasa viene siendo aplicado por los madrileños desde hace varios días en las redes sociales. “La gente sabe que el coronavirus no se desarrolla en todas las personas. Alguien sin querer puede hablar y escupir unas gotas involuntariamente. Si te cae en la mano y te tocas la nariz, es probable que quedes contagiado", argumenta.

Cecilia Cancino recorrió las calles el domingo 15, cuando transcurría el primer día del estado de alarma en Madrid. El vacío contrastaba con la habitual concurrencia de estas avenidas.

“Impresiona ver las calles sin gente. He salido para comprar unos guantes, pero no he encontrado”, comenta. Estas son las imágenes de su recorrido:

La Gran Vía de Madrid lució desolada el domingo. Cortesía: Cecilia Cancino

La peruana Cecilia Cancino Loreto muestra el centro de Madrid totalmente desolando durante la crisis por el coronavirus en España. Foto: cortesía de Cecilia Cancino Loreto





La peruana Cecilia Cancino Loreto muestra el centro de Madrid totalmente desolando durante la crisis por el coronavirus en España. Foto: cortesía de Cecilia Cancino Loreto

Los repartidores se muestran con mascarillas en Madrid. Foto cortesía de Cecilia Cancino Loreto





Temen llegar a la situación de Italia

En España existe un temor por llegar a la situación que viene afrontando Italia, donde incluso se han reportado situaciones hostiles por el temor a los contagios.

“Hay mucho miedo, sobre todo en Madrid porque hay una población muy longeva. No hay un ambiente hostil por el momento, pero sí mucha preocupación. Todos tenemos miedo. Espero que en Perú todos estén tomando las medidas necesarias para no llegar a situaciones complicadas", indica.

Evolución de la cantidad de casos de coronavirus en España, al 15 de marzo. Fuente: AFP

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.





