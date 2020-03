Claudio Constantini es un músico peruano que hizo noticia hace unos meses cuando su disco “América" fue nominado al Grammy Latino 2019 en la categoría de mejor álbum de música clásica. En los últimos días causó alarma en las redes sociales al afirmar que tiene los síntomas del coronavirus. El pianista conversó con El Comercio desde su casa de Madrid y habló sobre su salud y el estado de emergencia por el que atraviesa España.

El peruano, que vive desde hace 7 años en Madrid, dio a conocer su preocupante situación en una publicación de Facebook. Rápidamente aparecieron numerosos comentarios que le deseaban una pronta mejora.

“He hablado ya con el personal sanitario correspondiente dos veces (ayer y hoy otra vez) y va a ser imposible que me hagan un test para confirmar el positivo ya que la sanidad en Madrid está sobresaturada. Me lo han confirmado y reconfirmado. También me han ordenado 14 días de cuarentena en una habitación”, indica la publicación del 14 de marzo.

El músico asegura que su esposa y su pequeña hija también presentan síntomas.

¿Se ha confirmado que estás contagiado de coronavirus?

En España desde hace unos días ya no se hacen las pruebas de Covid-19 a las personas que presenten síntomas leves, entre los cuales nos encontramos mi hija, mi mujer y yo. Por eso será difícil que podamos confirmar que tengamos en efecto el Covid-19. Pero los síntomas son idénticos a los más comunes de la infección, sobre todo por la ausencia de secreciones nasales y una fiebre que difícilmente supera los 38,5 grados, además de tos seca.

¿Cómo percibes la situación de emergencia en Madrid?

Ahora mismo como sabrás estamos en estado de alarma en todo España. La gente está en sus casas y las autoridades están trabajando de lleno para frenar al virus y atender lo mejor posible a la población afectada. Creo que estamos en una etapa de ajustarnos a estos cambios.

¿Por qué crees que han aumentado los casos de muertos y contagiados en España?

En mi opinión, las medidas estrictas de contención han llegado demasiado tarde. En el caso de una pandemia pienso que se debe actuar rápido en la prevención. Si se va a esperar a tener la absoluta certeza de hacer lo correcto para tomar las decisiones, ya puede ser demasiado tarde. Me gustaría recalcar también que liderar una crisis de este tipo seguramente presenta dificultades de las cuales los ciudadanos de a pie no nos podemos ni imaginar.

¿Qué te comentan tus amigos de Madrid sobre la crisis del coronavirus?

Algunos lo toman en broma y otros en serio. Una preocupación aún más extendida entre el gremio de artistas, al cual pertenezco, es cómo vamos a subsistir económicamente durante este gran parón de trabajo.

¿Te parece que las redes sociales están causando desinformación con ciertas publicaciones ligeras de algunos usuarios?

¡Sin lugar a dudas! Es incontrolable, pero cada uno de nosotros podemos decidir por nuestra cuenta cómo reaccionar a las publicaciones (o ignorarlas) y también cómo y cuánto informarnos.

¿La situación ha cambiado la rutina de los madrileños? ¿Cómo ha cambiado tu rutina?

Absolutamente. Estamos privados de salir de casa más que para necesidades básicas como para comprar alimentos o ir a atendernos al hospital si tenemos una urgencia. Esto cambiaría la rutina de cualquier persona. Aún nos tenemos que quedar en casa mucho tiempo más y acostumbrarnos a esta situación.

¿Crees que esta situación de emergencia puede generar estrés en los madrileños?

Creo que sí, me parece normal. Ya sea en la situación que estés, solo o acompañado, estar encerrado en casa indefinidamente (el gobierno ha anunciado ya que da por hecho que va a durar más de los 15 días establecidos inicialmente) puede producir todo tipo de reacciones sicológicas (y físicas) adversas. Por eso es muy importante mantener la calma y buscar formas creativas y constructivas de trabajar y entretenerse.

¿Qué tanto te está ayudando la música en esta crisis del coronavirus?

Por ahora nada porque estoy solamente dedicado a cuidar a mi familia que está pasándola un poco peor que yo. En cuanto se recuperen empezaré mi rutina de estudiar y componer.

