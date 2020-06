Bournemouth. [AFP]. La ola de calor que azota Europa empujó a los británicos a las playas en masa este jueves, lo que llevó a las autoridades locales a llamar a la policía para dispersarlos debido a la pandemia de coronavirus.

En el día más caluroso del año en el Reino Unido, la temperatura alcanzó los 33,3 grados centígrados en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Pese a la consigna de mantener las distancias para evitar la propagación del COVID-19, las multitudes llenaron las playas y el ayuntamiento de Bournemouth, ciudad costera del sur de Inglaterra, declaró un “incidente grave”, lo que desencadenó una respuesta coordinada de policía y servicios de rescate.

En un comunicado, el ayuntamiento deploró la actitud “irresponsable” y “chocante” de los bañistas.

Las autoridades locales emitieron más de 500 multas por estacionamiento ilegal y se enfrentaron a infracciones de la prohibición de acampar y a abusos verbales por parte del público.

El jueves por la mañana se recogieron en las costas de la localidad más de 33 toneladas de basura.

“No estamos en condiciones de recibir tantos visitantes en este momento (...) por favor no vengan, no estamos listos para recibirlos”, suplicó la alcaldesa, Vikki Slade.

Las autoridades sanitarias británicas recomiendan actualmente mantener una distancia de dos metros entre personas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que ha causado más de 43.000 muertes en el Reino Unido.

Esta distancia se reducirá a un metro para permitir que los pubs, restaurantes, peluquerías y cines vuelvan a abrir sus puertas el 4 de julio, pero sólo si se ponen en práctica medidas para reducir el riesgo, como equipos especiales de protección o ventilación.

“Seguimos en una crisis sanitaria y el gran número de personas que visitan nuestra zona aumenta la presión sobre nuestros servicios de rescate”, dijo Sam de Reya, de la policía local.

El calor ha sacudido con fuerza gran parte de Europa esta semana, con temperaturas superiores a los 30 grados en los países escandinavos.

Esta ola de calor, la primera desde que el coronavirus llegó a las vidas de los europeos, debería remitir el fin de semana.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Día de la Victoria en Rusia: Desfile militar y patriotismo ruso en vísperas del referéndum de Putin.