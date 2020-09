Glasgow.- Las autoridades de Escocia impusieron el miércoles nuevas restricciones a los contactos sociales en Glasgow y alrededores para frenar un rebrote de COVID-19, mientras en otros puntos del Reino Unido tiene lugar una flexibilización en contra de la opinión de dirigentes locales.

Las nuevas medidas, decididas tras registrarse más de 130 nuevos casos en dos días en la zona, entraron en vigor a medianoche y afectan a unas 800.000 personas en la ciudad de Glasgow y sus alrededores.

Por ellas se prohíbe recibir en casa a miembros de otro hogar, aunque se trate de familiares, o visitarles en sus viviendas.

Ante la frustración de algunos habitantes, que no comprenden por qué pueden reunirse con parientes y amigos en locales públicos pero no en casa, Jon Swinney, vice primer ministro de Escocia, explicó el miércoles en la BBC que “los contagios en esa zona se están produciendo entre los hogares y no en los pubs y restaurantes”, como había ocurrido anteriormente en otras ciudades escocesas como Aberdeen.

Escocia, nación de 5,5 millones de habitantes con autonomía en materias como salud y educación, también introdujo una cuarentena de dos semanas para los viajeros procedentes de Grecia debido al aumento de los casos importados desde sus islas.

En Inglaterra, restricciones similares se habían levantado la víspera en Mánchester y sus alrededores, pero responsables locales afirmaron el miércoles que era prematuro hacerlo en al menos dos localidades, Bolton y Trafford, donde los contagios siguen aumentando.

El alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, pidió a los habitantes de esas zonas que sigan observando las medidas a pesar de su levantamiento y llamó al gobierno de Boris Johnson a reimponerlas localmente.

País más golpeado de Europa por la pandemia, el Reino Unido tiene unas 41.500 muertes confirmadas por COVID-19 y la intención de actuar localmente contra el virus para evitar otro confinamiento a nivel nacional de desastrosas consecuencias económicas.

Fuente: AFP