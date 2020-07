España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus. Entre marzo y abril, los casos subían de manera exponencial, así como los fallecidos. Los hospitales estaban desbordados mientras la población debía seguir una cuarentena estricta.

Después de la tempestad, parecía que venía la calma. Mientras el COVID-19 seguía (y sigue) amenazando otros lugares del mundo, como Estados Unidos y Latinoamérica, los españoles iniciaron una desescalada gradual desde mayo para reactivar su economía. Con la llegada del verano en el hemisferio norte, la gente regresó a las playas, a los bares y restaurantes. La vida parecía retomarse, solo que con mascarillas y algo de distancia social.

Entonces, llegó julio y el rebrote. Varias ciudades de Cataluña debieron confinarse y las playas, que andaban repletas, empezaron a cerrarse.

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 280.610 casos, con un aumento diario de 905 contagios, por encima de los 855 casos anunciados el lunes por el Ministerio de Sanidad.

El último balance del lunes reflejaba casi 13.000 infectados en siete días, dos tercios en Aragón y Cataluña. Hace dos semanas, esta cifra era casi cuatro veces menor.

El temor se ha esparcido de nuevo y algunos países europeos han decidido imponer restricciones, como el Reino Unido y Alemania. Desde el fin de semana, el gobierno de Boris Johnson ha decidido que cualquier persona que llegue a su territorio desde España deberá realizar una cuarentena obligatoria de 14 días, sino deberá pagar una multa de hasta 1.000 libros (unos 1.027 euros). La medida ha sido criticada por el presidente español, Pedro Sánchez, quien señaló que hay regiones de su país “que son más seguras que el Reino Unido”.

Una persona se chequea antes de abordar su avión en el aeropuerto Josep Tarradellas, en Barcelona. El Reino Unido ha impuesto cuarentena a todos los que lleguen desde España. (Reuters)

Por su parte, el Gobierno de Alemania recomendó no hacer viajes turísticos a Aragón, Cataluña y Navarra debido a las nuevas cifras de contagiados y pidió a sus ciudadanos que no se trasladen a esas comunidades si es que no es indispensable.

España, país turístico

España, que vive del turismo, más aún en tiempos de vacaciones europeas, se ha quejado en voz alta ante lo que considera una discriminación. “Queremos lanzar un mensaje claro de confianza en nuestro país. Somos un destino incomparable y seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y sus rebrotes”, dijo este martes la portavoz del gabinete español, María Jesús Montero.

“Todos los datos indican que mantenemos una buena situación (sanitaria) en la mayor parte del país”, añadió.

El turismo representa el 12,3% del PBI de España y el 12,7% de los puestos de trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que este martes informó que el país había perdido más de un millón de empleos entre abril y junio, lo que supone el mayor descenso trimestral de su historia. “Es muy injusto porque no se basa en ningún criterio sanitario”, dijo a la radio Cadena SER Francina Armengol, presidenta de la región turística de Baleares.

Los catalanes ya disfrutaban de la playa en el verano pese a que la pandemia aún no había sido derrotada. Ahora han vuelto algunas restricciones. (Reuters)

Los británicos constituyen el mayor grupo de turistas extranjeros en España, con unos 18 millones de visitas durante el año pasado, un poco más de una quinta parte del total de visitantes. Los ciudadanos alemanes, con 11,2 millones de visitas, fueron el segundo grupo más numeroso.

Temor en otros países

Pero no solo se trata del Reino Unido y Alemania. Otros países europeos también han prendido las alarmas ante el peligroso rebrote español.

Desde el viernes pasado, Francia desaconseja viajar a Cataluña "hasta que la situación se restablezca" y ha pedido a sus compatriotas que se encuentren en esa región que regresen cuanto antes al país y se realicen una prueba molecular.

Bélgica, por su parte, prohibió el pasado fin de semana los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca, obligando a quienes estén ya allí y vuelvan a someterse a una cuarentena de 14 días y a un test de coronavirus.

Países Bajos actualizó el pasado lunes sus recomendaciones de viaje hacia España, incluyendo en la zona naranja a la ciudad de Barcelona y sus alrededores. Pese a que no se ha impuesto una restricción total a los viajes a la capital catalana, se aconseja que solo se realicen los viajes estrictamente necesarios y que los ciudadanos que ya estén ahí vuelvan de inmediato realizando una cuarentena a su regreso. En los países nórdicos, solo Noruega y Finlandia desaconsejan viajes no esenciales a España.

¿Segunda ola?

El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, ha negado que los rebrotes se traten de una segunda ola generalizada de coronavirus, y recalcó que la epidemia se mantiene bajo control con una evolución “positiva”. “No podemos hablar de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Hay brotes”, afirmó Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que valoró las medidas que están aplicando las regiones para contener los nuevos focos de transmisión.

El ministro confió en que las nuevas medidas, especialmente las de Aragón y Cataluña, las regiones más afectadas, permitan controlar definitivamente los contagios dentro de unos días o semanas. Los servicios sanitarios llevan a cabo entre 40.000 y 45.000 pruebas diarias de diagnóstico PCR y la edad media de los infectados se redujo a los 45 años.





