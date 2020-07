Francia multará desde hoy con 135 euros a quien no use mascarillas en espacios cerrados | FOTOS En Francia, desde que empezó el desconfinamiento el 11 de mayo, ya era obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, en los cines, teatros, salas de espectáculos o de conferencias y en restaurantes, bares y cafés cuando no se está consumiendo

1/6 Francia generaliza a partir hoy la obligación de llevar mascarilla en todos los espacios cerrados que reciben público. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

2/6 Establece una multa de 135 euros en caso de incumplimiento de la disposición. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

3/6 En Francia, desde que empezó el desconfinamiento el 11 de mayo, ya era obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, en los cines, teatros, salas de espectáculos o de conferencias y en restaurantes, bares y cafés cuando no se está consumiendo.(Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

4/6 Ahora será obligatoria en todas las tiendas y centros comerciales, los mercados cubiertos, las administraciones y los bancos. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

5/6 Dos mujeres usan máscaras faciales antes de ingresar a una tienda de lujo en los Campos Elíseos en París, Francia. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)

6/6 No será obligatorio llevar mascarilla en los espacios públicos al aire libre, es decir en la calle, los parques, el mar, las playas o en caminos y senderos. (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT)