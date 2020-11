"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

Stefano Bozzini,l'alpino che ha suonato per la moglie ricoverata