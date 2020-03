El reciente anuncio del presidente del Perú, Martín Vizcarra, sobre el cierre de las fronteras por 15 días calendario trajo una reacción inmediata por parte de nuestros compatriotas que se encuentran de tránsito por Italia y España, países seriamente afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los embajadores peruanos de Italia y España conversaron con El Comercio y manifestaron las acciones que se vienen tomando para tratar de resguardar y apoyar a los connacionales que permanecen hasta la fecha en territorio europeo.

El Gobierno peruano dispuso que este lunes 16 de marzo entre en vigor la suspensión de vuelos procedentes de Asia y Europa por un plazo de 30 días, pero tras el cierre total del transporte internacional de pasajeros por la vía terrestre, marítima, fluvial y aérea, se prohibirá la entrada y salida de todos los vuelos a partir de esta medianoche.

Crisis en Italia

Eduardo Martinetti, embajador de Perú en Italia, sostuvo que los consulados vienen empadronando a los ciudadanos que se encuentren en el país europeo y se han visto afectados por las medidas que ha tomado el Gobierno frente a la pandemia.

“Los consulados peruanos en Italia comenzaron a empadronar a los turistas peruanos que habían quedado rezagados en el transcurso de la última semana. De tal suerte, es probable que ya estén identificados todos. La cancillería, de hecho, ha ido recabando la información”, remarcó el embajador peruano.

El diplomático confirmó que los “turistas peruanos rezagados, empadronados hasta el viernes 13 de marzo por los cinco consulados peruanos en Italia eran 28”.

“Algunos podrían haber retornado ya al Perú. Ahora la cancillería ha abierto un empadronamiento en línea y es en Lima donde podrá obtenerse información actualizada”, remarcó. Por otro lado, Martinetti afirmó que diez peruanos están contagiados con coronavirus en este país. “Son 10 contagiados (peruanos). […] De los 10, dos están en aislamiento domiciliario y ocho hospitalizados”, puntualizó.

Italia es el país de Europa más afectado por el coronavirus, superando los 2.000 muertos tras registrar 349 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

Hasta este lunes por la tarde, la agencia AFP reportó que ya son 2.158 personas muertas por el COVID-19 en Italia, de las cuales 1.420 están en la región de Milán, Lombardía. Incluso, las cifras son alarmantes porque en las últimas 72 horas se reportaron 700 fallecidos.

Estado de alarma en España

Claudio de la Puente, diplomático peruano en Madrid, comunicó que hasta las 16:30 horas (local) se encuentran registrados 554 connacionales. De los cuales, se agregarían cuatro más que pueden viajar de Francia a la capital española y uno en Andorra.

"Hemos estado en permanente contacto con la comunidad peruana a través no solo de la embajada sino con la red de consulados que tenemos en varias ciudades de España (Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia) y los consulados honorarios en otras ciudades (Málaga, Mallorca, Salamanca, etc.)”, indicó De la Puente.

El embajador también señaló que los están en permanente contacto con los peruanos y que han recibido “numerosas llamadas de compatriotas en distintas circunstancias”.

Hasta el momento, España ha confirmado la muerte de 309 personas en el país y 9.191 casos de contagios del coronavirus. Entre estas cifras, no se ha reportado hasta el momento ningún ciudadano peruano.

"No tenemos registro de ningún peruano que haya sido contagiado hasta el momento”, señaló el diplomático.

“Sin embargo, quiero puntualizar dos elementos a tener en cuenta. Primero, debido a la ley de protección de datos que se encuentran vigente, las autoridades locales no proporcionan los nombres ni las nacionalidades de las personas infectadas con el virus. Segundo, quizá como usted sepa, buena parte de la comunidad peruana tiene doble nacionalidad. Eventualmente, podría haber el número de personas infectadas españolas, algún peruano. Pero no quiero especular. Simplemente es información para tener en cuenta y lo objetivo y concreto es que no tenemos registro de ningún peruano infectado hasta el momento”, agregó.

Tras las medidas tomadas por el Gobierno del Perú, el presidente Martín Vizcarra indicó que se viene trabajando en los mecanismos para traer de vuelta a estos ciudadanos. “Nosotros hemos tomado contacto con las aerolíneas directas entre España y el Perú. Son cuatro aerolíneas y las gestiones se están centralizando en Lima”.

El mandatario aclaró este lunes en conferencia de prensa que "en función de la cantidad de peruanos, se verá algún mecanismo específico para lograr este retorno. Dicen que hay una demanda, seguramente, de cuánto, no sabemos. Eso se va a saber en función de lo que registre la embajada y según el número se hará lo que corresponde”, puntualizó.

