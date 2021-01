Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma.



Nel Lazio abbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni.



Avanti così, un’immagine di fiducia e speranza per tutti!



Grazie Sami!#vaccinoCovid