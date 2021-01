Unas 10.000 personas que se oponen a las mascarillas y a las medidas sanitarias contra el coronavirus se manifestaron el sábado por la tarde en Viena, según cálculos de la policía austriaca.

“Gobierno dimisión”, “Prensa mentirosa”, gritaban los manifestantes.

Varias manifestaciones diversas se formaron para denunciar las restricciones impuestas a la población desde el mes de marzo por el canciller Sebastian Kurz para tratar de detener la pandemia del coronavirus, constató una periodista de la AFP.

A fines de diciembre, el gobierno austriaco decretó un tercer confinamiento para reducir la propagación de la pandemia. Los almacenes no esenciales, lugares culturales, salas deportivas, escuelas y universidades permanecen cerrados.

“Las cifras que nos dan sobre los muertos son cualquier cosa. No quiero terminar como en China, donde no hay derecho a hacer nada”, reaccionó una mujer llamada Gabi, cerca de una pancarta que decía: “Ustedes son la enfermedad, nosotros somos el remedio”.

“¡Somos adultos! Desde hace un año salgo todo el tiempo y no me contagié. De ninguna manera me dejaré vacunar”, agregó, interrogada por la AFP.

Esgrimiendo muchas banderas austriacas, la mayoría de los participantes no llevaban mascarillas y no respetaban la distancia reglamentaria impuesta por la ley.

El ex vicecanciller de extrema derecha Heinz-Christian Strache participó en la manifestación, sin llevar la mascarilla.

“Boten ese trapo sucio”, dijo uno de los oradores, que habló a través de un altoparlante.

Unas 500 personas participaron en una contramanifestación de extrema izquierda.

Muchos estudios científicos demostraron la utilidad de las medidas sanitarias como llevar máscara o la distanciación social para limitar los riesgos de contaminación.

Austria, con 8,9 millones de habitantes, había registrado hasta el sábado 7.053 muertes por covid-19.

