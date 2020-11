Por qué un ministro británico advirtió que quienes no se vacunen contra el coronavirus no tendrán vida normal Al ser preguntado sobre si habría un pasaporte de inmunidad, el ministro británico responsable del lanzamiento de la vacuna, Nadhim Zahawi, dijo que podría haber una aplicación telefónica que informare a los médicos locales sobre el estatus de vacunación de una persona. Pero no sería lo único