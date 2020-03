Cada día más gente con mascarillas. La televisión repitiendo durante todo el día las noticias sobre el avance del nuevo coronavirus en el país. Una cuarentena ampliada por el Gobierno Italiano a todo el territorio. Este es, de alguna forma, el resumen de los últimos días que han pasado 60 millones de personas en Italia, entre ellas Nathalie Montenegro, una peruana que desde hace dos años vive en Turín, cerca de la frontera con Francia.

Con ella, el Gobierno eliminaba la clasificación de zonas rojas, amarillas y verdes, dependiendo del número de casos y tasa de contagio que presentaba cada región. Cuando se mantenía ese colorido sistema, por ejemplo, Turín estaba de color amarillo (moderado) mientras que Milán estaba en nivel rojo (grave).

Inicialmente, la cuarentena fue dictada en 15 regiones de Italia, principalmente ubicadas en el norte del país. (AFP)

El lunes, mediante un decreto del primer ministro Giuseppe Conte, se amplió la cuarentena a todo el país hasta el 3 de abril. (AFP)

“Inicialmente la alarma estaba en Lombardía, se sabía que había más casos allá y lo que dijeron la primera semana fue que tras las vacaciones de carnavales nos reincorporaríamos a nuestros trabajos el lunes de la semana siguiente y no el jueves inmediato, como estaba inicialmente planeado", explica Montenegro a El Comercio. “Nunca fue así porque comenzaron a registrarse infectados en otras ciudades, hasta que llegó a Turín”.

A la fecha, se han confirmado 101 casos en Turín, incluyendo al presidente de la región de Piamonte, de la que es capital. Pese a ello, hasta que se dictó la cuarentena la situación no era anormal, según Montenegro.

“No es que las personas mueren a cada hora, es importante saber eso”, aclara.

- ¿El resto de la población se ha mantenido tan prudente ante la alarma?

La población estuvo súper tranquila hasta ayer, cuando el primer ministro salió a decir que se suspendía absolutamente todo en Italia. Con el primer decreto, para las zonas rojas, no aplicaba en Turín porque éramos zona amarilla. Ahora, la cuarentena incluye clases, deportes, todo suspendido hasta el 3 de abril.

- Tienes una hija que ya asiste al nido, ¿cómo manejan eso?

Sí, salió de vacaciones hace tres semanas y no ha vuelto a clases. Es complicado para las mamás porque muchas han tenido que pedir sus vacaciones para quedarse con los hijos en casa. Las que pueden pagar a una niñera tienen suerte, pero muchas que están en el grupo de Whatsapp del colegio de mi hija me contaban que no les quedaba otra que pedir vacaciones.

- Por estos días se estuvo hablando bastante sobre trabajar desde casa, ¿se ha popularizado eso en Turín?

Un familiar trabaja brindando asistencia informática a diferentes países de Latinoamérica, ella está trabajando desde casa. Pero yo trabajo en un local peruano que brinda lecciones de marinera, acoge concursos mundiales y donde se dictan otros talleres. En mi caso, todo se encuentra suspendido y hemos tenido que posponer lo que teníamos programado hasta el mes de mayo. Primero íbamos a abrir el 18 de abril, pero el decreto durará hasta el 3 de abril, luego comienzan las vacaciones de Pascua hasta la quincena, así que tomará unos días que todo vuelva a la normalidad.

- ¿En situaciones normales, cuánta gente recibe el centro donde trabajas?

Más de mil personas a la semana, debido a que acogemos diferentes clases y eventos. Se han prohibido en su totalidad todos los encuentros multitudinarios. No se puede.

- ¿Qué hay de las calles? ¿Cómo lucen?

En silencio. Desiertas. Hay muy poca gente. Se utiliza mucho el hashtag #iorestoencasa (yo me quedo en casa). No es que te prohíban salir, pero lo que se aconseja es que te quedes en casa. Lo que está prohibido es salir o entrar de la ciudad sin justificación.

Desde que el Gobierno de Conte dictó la medida, las calles de Turín lucen vacías. La foto muestra el Palazzo Reale de la ciudad, normalmente concurrido, vacío. (AFP)

- ¿Y en la TV, qué dicen las noticias?

Es una locura. Si bien dicen que mantengamos la calma y no entremos en pánico, pero aportaría mucho que los medios de comunicación fuesen más responsables. Todos los días prendes la TV y a cada minuto hay noticias sobre coronavirus. Hasta el momento no he escuchado a alguien que diga que no nos preocupemos, que tanta gente se está recuperando, todo es alarma. Lamentablemente, según mi parecer, que pongan en cuarentena a toda Italia es muy exagerado.

- ¿Cuánto cambió la vida con el anuncio de Conte?

Muchísimo. La parte económica es la que más nos preocupa. Imagínate, si llevas a tu hijo al colegio puedes trabajar entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. tranquilamente. Pero al no haber clases, obliga a los padres a estar en casa. Algunos dicen que cobrarán su sueldo, otros no lo saben. También afecta a los cafés, que solo pueden abrir de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., pero que te recomienden no salir de casa hace que estén casi desiertos. El local donde yo trabajo, al no tener alquileres, implica una pérdida. Al no haber gente en la calle, los taxistas –que están organizados en sindicatos– han acordado descansar dos días en lugar de uno para que los que estén en servicio puedan captar más clientes.

La disposición de Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, dictada a la medianoche del lunes ordena la cuarentena de todo el país como respuesta al brote de COVID-19, que presentó su primer caso en ese país hace tres semanas y hoy acumula 9.172 infectados y 463 fallecidos. (AP)

- ¿Y la relación con los vecinos? Debe ser duro para los italianos que les prohíban saludarse con besos…

Depende de cuán rígidamente tome cada persona esa recomendación. Ayer quise saludar a una italiana y me dijo: “No, no, no, no”. Me quedé helada [risas]. Pero el mismo día me encontré con una amiga, que también es italiana, y todo normal.

- ¿Y las compras? ¿Hay desabastecimiento en algún local?

Comida hay, no es que estemos en una guerra. El detalle es cómo lo toma la gente. Apenas salió el decreto, las personas fueron a los supermercados y se llevaron un montón de cosas. Pero al día siguiente estaba repuesto, hay comida. Hay algunas medidas, como cuando fui a la carnicería y vi un letrero súper grande que indicaba que solo se permitía el ingreso de dos clientes a la vez porque deben mantener más de un metro de distancia.

- ¿Todo al precio de siempre?

Sí.

"Apenas salió el decreto, las personas fueron a los supermercados y se llevaron un montón de cosas. Pero al día siguiente estaba repuesto, hay comida", explica Montenegro. (AFP)

- ¿Qué canales de comunicación utilizan las autoridades para informar sobre el brote?

Está circulando el reglamento por redes sociales, en los chats grupales o en el portal del Ministerio de Salud. El problema no es el virus sino cómo están los servicios de sanidad en Italia, la población en riesgo son los ancianos con defensas bajas, pero al llegar a las salas de emergencias hay pocas camas y otros pacientes. Eso preocupa porque se dice que podría colapsar el servicio.

La comunicadora peruana, Nathalie Montenegro, vive desde el 2018 en la ciudad italiana de Turín. (Archivo personal)

Preguntas y respuestas comúnes sobre la cuarentena impuesta en Italia, compartida por redes sociales.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

