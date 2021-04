La tan ansiada inmunidad de rebaño sería una realidad para el Reino Unido el lunes 12 de abril. Por lo menos así lo ha asegurado la University College de Londres (UCL), la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra, después de Oxford y Cambridge.

Según la agencia EFE, la institución ha dicho que “ya sea a través de la vacunación o porque se ha superado la enfermedad”, la nación tendrá al 73,4% de su población protegida a partir de la próxima semana.

¿Qué tan cierta es tanta maravilla?

Para poner los puntos sobre las íes, El Comercio conversó con Leslie Soto, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, y Ernesto Gozzer Infante, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El doctor Soto explica que hay dos formas para llegar a la inmunidad de rebaño. La primera es la forma natural, es decir, por selección natural.

“Cuando la naturaleza padece de una enfermedad, su población empieza a morir. Imagina que estamos hablando de venados: los que sobreviven son los que adquirieron las defensas luego de enfermarse”, expresa.

La segunda es la artificial. “Eso viene a través de la vacuna, que fomenta que las personas produzcan las defensas”, agrega.

Dicho eso, a Soto le parece extraño que en el Reino Unido ya se está hablando de llegar a esa etapa. Según la noticia, más del 70% de la población estará protegida porque recibieron la vacuna o porque las personas ya fueron expuestas al coronavirus, con lo que se cumpliría con la definición de inmunidad de rebaño, pero allí hay un problema.

“Me llama la atención porque cuando te colocas una vacuna, tienes que esperar siete o diez días para que tu cuerpo empiece a generar las defensas. No es que me la pongo y ya, estoy inmune. Y la segunda dosis hace que el cuerpo empiece a crearlas con mayor rapidez”, explica.

La postura de Soto coincide con la de Gozzer, quien duda de una afirmación tan categórica como la que compartió la universidad pública fundada en 1826.

Los bares británicos se preparan para la apertura de la vida pública, programada para el lunes 12 de abril. EFE

Según él, la UCL ha hecho un estudio y una estimación en la que combinaron un grupo de población vacunada con otra infectada, pero que ello no tiene “sustento por completo”. “Se trata de un modelo, no de una afirmación”, anota.

“La inmunidad de grupo o de rebaño, sobre todo en esta pandemia, se tiene que medir en el mundo real. Lo que dice el estudio es que sí, se puede decir que ya se alcanzó, pero todavía no sabemos cuál es el porcentaje real de personas que tienen que estar protegidas con la vacuna para poder afirmarlo”, sostiene.

Porque si bien teóricamente hay dos formas de alcanzar la inmunidad de rebaño (las que detalló Soto), solo hay que confiar en la segunda. Para Gozzer, “la vacuna es la regla de oro”.

“Fíjese lo que ocurrió en Manaos (Brasil) y en Iquitos. En ambos lugares hubo más del 70% de personas aparentemente infectadas, y luego ocurrió un rebrote severo con una nueva variante”, sentencia.

Porque la inmunidad que genera la propia enfermedad no es la misma que causa la vacuna, en tanto que en el segundo caso se inocula mayor cantidad de antígenos que hacen que el cuerpo reaccione de forma distinta.

“La universidad hizo un modelamiento, un cálculo basado en supuestos, así como los modelos predictivos que el año pasado decían que, para ciertas fechas, la curva de contagios iba a caer, y que fueron un error”, agrega.

Gozzer señala que, si bien la noticia que ha circulado es muy discutible, no se puede pronunciar sobre el estudio en sí porque no se ha publicado.

Lo que sí puede afirmar, señala, es que la inmunidad de rebaño no es un número fijo. Se trata de una enfermedad nueva, con variantes, y lo mejor es ser cautos.

“La inmunidad de rebaño es la esperanza de que nadie más se va a enfermar, pero todavía no estamos seguros de en qué momento se va a producir ello”, sostiene.

Al respecto, Soto dice que quizás lo que se puede rescatar del estudio es que, en el Reino Unido, a partir de cierta fecha habrá una gran cantidad de personas protegidas, pero eso no significa que deban confiarse.

“Deben seguir usando mascarillas, porque la vacuna hace que uno no se enferme, pero puede ser portador y contagiar. Eso y el distanciamiento social tiene que seguir por mucho tiempo”, concluye.

