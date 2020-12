Conforme a los criterios de Saber más

Aunque la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido genera aún más preguntas que respuestas, la preocupación es generalizada y la comunidad internacional ha respondido con severidad. Suspensión y limitación de vuelos, así como reuniones y pronunciamientos de emergencia se han multiplicado en las últimas horas en varios países del mundo, entre ellos el Perú, que buscan evitar un mayor aumento de contagios.

Para conocer el impacto de la situación dentro del Reino Unido, El Comercio recogió el testimonio del periodista venezolano Juan Francisco Alonso, quien radica y trabaja en Londres desde hace tres años. El hombre de prensa destaca que la sensación general entre la ciudadanía es de hartazgo por los constantes cambios en las restricciones ordenadas por la pandemia.

Asimismo, indica que a la preocupación por la nueva variante del COVID-19 -responsable de un importante aumento en los contagios en las últimas semanas- se suma la inminente consumación del ‘brexit’, que genera incertidumbre y zozobra.





A continuación, el relato de Alonso sobre el panorama en el Reino Unido:

“Acá pasan muchas cosas juntas. Por un lado, hay molestia y hartazgo, sobre todo por las constantes medidas tomadas por el Gobierno ante el virus. Acá lo llaman U-turn (cambio de sentido), se dan giros de 180 grados para volver al mismo punto. Ordenas un confinamiento, lo levantas y a la semana lo vuelves a imponer. Entonces la gente ya está harta porque este es el tercero para algunas zonas del país, como Londres, desde que empezó esta pandemia.

Esta situación ya acabó definitivamente con la temporada navideña, que era lo que se quería preservar desde el punto de vista comercial y económico. Las tiendas ya dieron por perdido todo. Aquí el día importante de la temporada festiva es el 26 de diciembre, cuando se celebra el ‘Boxing Day’, el día de las rebajas. Eso ya no es una posibilidad porque vamos a estar confinados al menos hasta el 30 de diciembre.

Los negocios que esperaban recuperarse en las fiestas navideñas no podrán trabajar. (Foto: Betty Laura Zapata / Bloomberg)

Luego está el hartazgo ciudadano. Las personas están cansadas de noticias sobre el COVID-19 y las medidas restrictivas. Hace menos de 10 días el país celebraba el inicio del proceso de vacunación. Se creía que ya se estaba viendo la luz al final del túnel, pero resulta que la luz que se veía era un camión que venía en sentido contrario. Ahora se informa que hay una nueva cepa que se propaga 60% veces más rápido que la normal y que plantea dudas sobre la vacunación.

Entre la ciudadanía lo que hay es mucho asombro, incluso decepción. Yo no he visto miedo, lo que he visto en la calle es nerviosismo, compras nerviosas, casi como al principio de la pandemia. Ya se vuelven a ver filas de personas en los supermercados, comprando como si se fuera a acabar el mundo. El papel higiénico comienza a desaparecer de los anaqueles.

Además, debido a la nueva cepa, Francia suspendió el transporte de comercios con el Reino Unido por 48 horas y eso agarró por sorpresa al Gobierno británico, que no se esperaba que nadie tomara esa decisión. Es más, creo que tampoco esperaban que los países de la Unión Europea comenzaran a cancelar vuelos, algo que se está extendiendo a otros países fuera de Europa.

Además de suspender el transporte hacia el Reino Unido, Francia también frenó el paso a los camiones de mercancías. Con un letrero que dice "Francia ha cerrado sus fronteras", el puerto de Dover, por donde pasan la gran mayoría de camiones que llevan bienes entre la isla y el continente, recibía este lunes a los transportistas que querían regresar a la Unión Europea. (Foto: EFE / EPA / Neil Hall)

El virus y el Brexit

Ahora, se puede decir que esto no es solo por la noticia de la cepa, sino porque vienen las navidades y la gente va a tratar de continuar celebrando las fiestas dentro de lo que pueda. Además, hay un tercer elemento que influye en este panorama: el Brexit. En menos de 10 días el Reino Unido saldrá de la Unión Europea definitivamente y aún no hay un acuerdo y sin acuerdo el 1 de enero habrá controles fronterizos y los productos no van a poder viajar libremente como ahora.

Acá va a haber desabastecimiento con o sin las informaciones sobre la cepa porque acá existe una realidad adicional a la pandemia que es la que está marcada por el Brexit, que ha estado asolapado durante el año.

Recién en las últimas semanas el tema ha vuelto a estar en el tapete por las implicaciones que va a tener, sobre todo si las partes no logran firmar un acuerdo de libre comercio. Sin ese acuerdo a partir del 1 de enero los camiones no van a poder cruzar como cruzan ahora porque el Reino Unido ya no será parte del mercado único.

Las estanterías de los supermercados se ven casi vacías en medio de la preocupación por el suministro de alimentos. Camiones de carga no pudieron cruzar por mar o a través del Eurotúnel y el Puerto de Dover, luego de que cerrara al tráfico de salida en Londres. (Foto: EFE / EPA / Facundo Arrizabalaga)

Impacto en la vida cotidiana

Desde el punto de vista afectivo la nueva situación va a ser complicada porque hay mucha gente que no le va a prestar atención a las medidas.

El sábado, al filo de que entrara en vigor el nivel 4 de riesgo grave, en todas las estaciones de trenes y de metro por las que pasé vi gente corriendo con maletas. Estaban tratando de salir de Londres, probablemente a las zonas donde viven sus familias dentro del país porque no vi que fueran en la dirección que lleva a los aeropuertos.

Con la decisión de los países europeos de cerrar los vuelos, mucha gente que no pudo tomar vacaciones a lo largo del año y que esperaba hacerlo en navidades tendrá que quedarse en su casa, con el impacto de eso implica.

También hay inmigrantes que están al borde de un ataque de nervios porque no saben si van a poder volver si es que salen del país. Ese es otro elemento más dentro de la difícil situación.

El Gobierno no sabe bien qué hacer, está reaccionando a medida que se desarrollan los acontecimientos. La sensación general entre la ciudadanía es de hartazgo”.

El periodista venezolano Juan Francisco Alonso, de 42 años, radica en Londres. (Foto: Archivo personal / cortesía para El Comercio)

