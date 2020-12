Conforme a los criterios de Saber más

En un artículo para el Science Media Centre, el reconocido epidemiólogo británico Paul Hunter afirmó días atrás que la aparición de la nueva modificación del coronavirus en esta época del año representa una “tormenta perfecta” para la pandemia y es una noticia “desesperadamente mala” para los intentos de controlarla. Y no solo en el Reino Unido.

“Para mí, los informes sobre la transmisibilidad de la nueva variante son aún más deprimentes de lo que había previsto”, dice el experto en el documento en el respetado organismo británico. Según los especialistas, esta variante del virus podría ser hasta un 70% más contagiosa, lo que ha llevado a numerosos países a suspender sus conexiones aéreas, marítimas y ferroviarias con el Reino Unido.

En diálogo con El Comercio, Hunter, quien es profesor de Medicina de la Universidad de East-Anglia, analiza los factores que hacen más preocupante la situación y cuestiona la efectividad de las prohibiciones de viaje para detener la propagación de la nueva variante del SARS-CoV-2.

Aunque quedan aún muchas dudas en torno al tema, el experto señala que hay algo innegable: todavía estamos lejos de superar esta pandemia y de regresar en cierta forma a la normalidad.

- ¿Cómo se sintió cuando recibió las noticias sobre la nueva variante del virus? ¿Qué es lo más preocupante de esta situación?

En realidad, la noticia me hizo sentir muy enfermo. Una de las primeras cosas que el primer ministro Boris Johnson dijo es que la nueva variante probablemente aumentó el valor R [tasa de reproducción del virus] en 0,4. En el reciente cierre de noviembre solo pudimos disminuir el valor R entre 0,7 y 0,9, lo que significa que incluso en un cierre nacional la propagación de esta variante del virus seguiría aumentando. Esto no quiere decir que tales bloqueos y restricciones sean ineficaces y que puedan ralentizar el aumento, pero no pueden revertirlo.

Pasajeros son vistos en el aeropuerto de Heathrow en Londres el lunes. (Foto: EFE / EPA / Facundo Arrizabalaga)

- Decenas de países, entre ellos el Perú, suspendieron los vuelos con el Reino Unido por la nueva variante del COVID-19. ¿Qué piensa de estas medidas? ¿Qué tan necesarias son en este momento?

Entiendo por qué estos países están haciendo lo que están haciendo. Pero esta variante del virus ha estado circulando durante casi tres meses y es casi seguro que ya se haya extendido a muchas naciones de Europa. Sabemos que está en Italia, Dinamarca y los Países Bajos. La variante ya se ha extendido también a Australia.

Una vez que la variante está en un país, las prohibiciones de viaje no van a detener su propagación, en el mejor de los casos pueden retrasar las cosas unas semanas. Es casi inevitable que esta variante se extienda globalmente y cause graves problemas en la mayoría de los países.

- ¿Qué nos dice la nueva variante sobre el estado actual de la pandemia?

Que aún estamos lejos de superarla.

- ¿Cómo cree que esto afectará a la vida diaria de la gente?

Retrasará posiblemente varios meses nuestra capacidad de volver a la normalidad. Mucha más gente se infectará y tendrá que ser admitida en el hospital, ya que lamentablemente morirán más personas como resultado de esta situación.

Viajeros caminan con su equipaje en la estación de King's Cross en Londres el último lunes, en momentos en que varios países de la UE empezaban a imponer una prohibición de viajes con el Reino Unido. (Foto: Reuters / Hannah McKay)

- ¿Cómo podría verse afectado el desarrollo de las vacunaciones?

Dudo que tenga mucho impacto. Actualmente no hay pruebas de que las vacunas disponibles no funcionen contra esta variante, pero se está trabajando para confirmarlo. Si surge una variante que no esté afectada por la vacuna eso no significa que tengamos que volver al punto de partida. Es mucho más fácil modificar un virus existente para que sea efectivo contra una nueva variante que desarrollar una vacuna desde el principio.

- ¿Qué representa la aparición de la variante del virus en esta época del año?

La aparición de nuevas variantes de los virus se produce con mucha frecuencia. En todo el mundo habrá habido miles de mutaciones en el genoma del SARS-CoV-2. Pero la mayoría de estas mutaciones hacen muy poca o ninguna diferencia.

La probabilidad de que una mutación ocurra en una zona depende principalmente del número de personas infectadas. Muy pocas infecciones, pues muy baja probabilidad de una mutación. Muchas infecciones, entonces alta probabilidad de mutaciones. Si hubiéramos hecho un mejor trabajo en la reducción de la propagación de la infección durante la primavera y el verano, entonces tal vez no estaríamos en la posición que estamos hoy.

Paul Hunter es profesor de Medicina en la Universidad de East-Anglia. Investiga la transmisión de enfermedades infecciosas emergentes y el impacto del agua no potable en la salud en países de bajos ingresos. (Foto: Universidad de East-Anglia)

_______________

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Sagasti anuncia suspensión de vuelos procedentes de Europa

TE PUEDE INTERESAR