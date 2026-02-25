Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A solo unos meses de que se cumplan 250 años desde que Estados Unidos declaró su independencia del Imperio Británico, los lazos entre ambos países siguen estrechos y resilientes, aunque no siempre de manera positiva. Y es que un caso que sigue causando temblores en Washington está causando terremotos en la clase políticas afianzada en Londres, con las revelaciones de los archivos del magnate financiero y pederasta Jeffrey Epstein aparentemente tumbándose definitivamente a dos ya tambaleantes pilares de la alta sociedad británica.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.