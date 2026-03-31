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Avión de transporte Antonov AN-26 de la Fuerza Aérea Lituana. (Vía Wikimedia Commons)
Avión de transporte Antonov AN-26 de la Fuerza Aérea Lituana. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un avión de transporte del Ejército ruso que estaba sobrevolando la península de Crimea se estrelló en un acantilado, provocando la muerte de los 23 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, según informó la agencia rusa TASS la madrugada del miércoles.

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