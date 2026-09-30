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Resumen

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Vista aérea de las tiendas en las que amanecieron el martes 29 los más de mil acampados en la Plaza del Sol, donde permanecen en protesta por la situación de la vivienda. (Foto: EFE/ Sergio Pérez)
Vista aérea de las tiendas en las que amanecieron el martes 29 los más de mil acampados en la Plaza del Sol, donde permanecen en protesta por la situación de la vivienda. (Foto: EFE/ Sergio Pérez)
/ SERGIO PEREZ
Por Milagros Asto Sánchez

La crisis de la vivienda en España ha escalado al primer nivel de la agenda política y social del país, luego de que el desalojo de una anciana de 87 años provocara una oleada de indignación que se tradujo en protestas y una acampada ciudadana en la Puerta del Sol de Madrid. La presión de los últimos días llevó al gobierno a aprobar un paquete de medidas a contrarreloj.

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