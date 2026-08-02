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Resumen

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El reciente cambio de mando gubernamental trajo por segunda vez a nuestro país a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) de España desde abril del 2022 y férreo opositor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, líder además del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

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Entrevista