La química entre Keiko Fujimori y Núñez Feijóo se dejó ver en un almuerzo organizado por el Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica (Ceapi) en la víspera de la investidura de la actual jefa de Estado. “Cuando yo dudaba si debía ser candidata o no, Alberto me agarró del brazo y me dijo: ‘Tú vas a ser presidenta’. Lo tengo grabado en mi corazón”, dijo Fujimori.

Y remató su discurso con una frase dirigida a su visitante que desató risas y aplausos entre los asistentes a la cita: “A mí me tocó ganarle a un Sánchez (Roberto), ahora te toca a ti”.

-¿Qué le suscita la toma de mando de Keiko Fujimori?

He venido para desearle al Perú toda la suerte del mundo y para que con Keiko el país encuentre estabilidad política y siga prosperando económicamente.

-¿Desde cuándo empezó su relación política con ella?

La presidenta Keiko y yo tenemos una relación de proyectos, ideales y credo político comunes. Ella estuvo en abril del 2025 en España invitada por el Partido Popular Europeo [PPE, la principal agrupación de la Unión Europea de la cual forma parte el PP] para una cumbre realizada en Valencia. Y antes de esta elección pedí a la colectividad peruana en Madrid el voto para ella, y al final se dio el triunfo. Me alegro por ella y por el Perú. Espero que al final de su mandato los peruanos puedan decir que ha merecido la pena.

“Antes de la elección pedí a la colectividad peruana en Madrid el voto para Keiko (Fujimori). Me alegro por ella y por el Perú”.

-Entiendo que más allá del vínculo con Fujimori hay una relación del PP con el Perú …

Por supuesto. Una prueba de que mi partido ha tenido una muy buena relación con el Perú es que en el 2016 fue un gobierno del PP, con Mariano Rajoy, el que logró que los peruanos pudiesen viajar a Europa sin visado.

Lima reúne estos días a los principales líderes iberoamericanos.



Perú es un aliado estratégico para España que merece prosperidad y estabilidad. @KeikoFujimori trabajará para que así sea. Y yo lo haré para que mi país sea puente entre la Unión Europea e Iberoamérica.



Hoy… pic.twitter.com/F65Q2P6krS — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 28, 2026

-Entremos a la realidad de su país. Desde que asumió el liderazgo de su agrupación hace cuatro años y pico, ¿diría usted que España ha mejorado, ha empeorado, se ha estancado?

España está en un momento de enorme tensión institucional, con un gobierno que lleva toda la legislatura -tres años ya- sin aprobar las cuentas, lo cual nunca había pasado. Además, es un gobierno que tiene 19 causas por corrupción en los juzgados españoles, desde las más importantes en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional hasta aquellos en los tribunales de comunidades autónomas.

-Y la corrupción actual en comparación con regímenes anteriores…

Nunca habíamos vivido una situación como esta. Quien fuera el número dos del señor Sánchez está en la cárcel y condenado por 24 años [José Luis Ábalos], y quien lo sustituyó está pendiente del juicio definitivo. Incluso la familia del presidente: su hermano tiene una condena de 9 años por prevaricación y respecto a su mujer se acaba de autorizar un juicio con jurado acusada de varios delitos. Está también el caso por la financiación ilegal del PSOE y la adjudicación ilegal con comisiones de obras públicas. Y no olvidemos que el expresidente Rodríguez Zapatero está también imputado por cobrar comisiones de empresas venezolanas y por posesión de joyas en su despacho.

-¿Y ante esto qué ha hecho el Congreso?

Acabamos de votar a fines de junio una resolución en que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados pidió la dimisión del presidente, nunca había sucedido esto. Estamos ante un colapso institucional, colapso parlamentario, muchos casos de corrupción. España está sin gobierno, sin cuentas, sin presupuesto y sin leyes. Todo eso acredita que nunca habíamos estado en una situación de tanta incertidumbre.

-La corrupción suele ser transversal y alcanzar a todo el espectro político …

No podemos acostumbrarnos a esta situación, no hay ningún parangón ni antecedente como este del PSOE. Me adelanto a su pregunta, y sí, en el PP hemos tenido casos de corrupción, pero la mayoría de ellos de personas que estuvieron en el gobierno y que luego en sus actividad profesional o privada tuvieron conductas tipificadas como delitos. Insisto en que una situación como esta que vivimos hoy, no podemos acostumbrarnos a esto.

-Usted ha prometido prohibir los indultos por corrupción. ¿Será ello suficiente?

Tenemos que modificar la ley de indulto, que es muy antigua en España, y una de las propuestas es prohibir indultar a un político imputado por corrupción, también prohibir que los políticos puedan ocupar instituciones del EStado si no llevan al menos cinco años fuera de cualquier cargo político y garantizar que no pueda haber políticos que estén en los gobiernos y posteriormente se trasladen al TC, al Consejo de Estado, al Banco de España.

-Se supone que hay elecciones generales a mediados del próximo año, ¿cree usted que deben anticiparse?

El gobierno no funciona, está bloqueado y su única agenda es la agenda judicial. Las preocupaciones del presidente y de sus ministros pasan por cómo van a quedar en los sumarios judiciales e informes policiales, en los testimonios de aquellos llamados a los juzgados. Con líos judiciales tan grandes no tienen tiempo para la agenda política de la gente. En este contexto que haya elecciones, pues no lo sabemos, con seguridad sí sabremos que habrá más pruebas testificales.

Pedro Sánchez, de 54 años, es presidente del gobierno de España desde junio del 2018. (Foto: EFE/Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

-Pedro Sánchez acaba de decir: “A las elecciones del 2027 se presentarán tres ultraderechas y vamos a ganarles a las tres”, en alusión al PP, a Vox y a Alvise Pérez.

El presidente Sánchez es en estos momentos el político más radical que hay en España, es una persona muy conflictiva. No me doy por aludido con este tipo de descalificativos. Mi partido es de centroderecha, está dentro del PPE, somos la segunda delegación en él después de los alemanes y tenemos un trazabilidad de centroderecha que no vamos a cambiar.

-¿Ni siquiera electoralmente? ¿Qué líneas rojas no van a cruzar con respecto a Vox y a los partidos nacionalistas?

Le recuerdo que a nosotros nos faltaron 4 diputados para obtener la investidura en el 2023. Los partidos independentistas nos pidieron una amnistía para sus dirigentes que declararon la independencia de Cataluña, y nuestra respuesta fue que no, pues eso iba en contra de la Constitución, así que allí tiene nuestras líneas rojas. No vamos a infringir la Constitución ni vamos a perseguir a los jueces. La independencia judicial es sagrada, la seguirdad jurídica es determinante y el código penal es igual para todos los políticos.

-¿La inmigración ilegal está desbocada en su país?

Sin duda. Dentro de la falta de profesionalidad, de prudencia y de rigor de las políticas de Sanchez, la política migratoria es el paradigma. En España ya el 20% de la población es de origen extranjero y en este momento se está regularizando a todas las personas que entraron de forma irregular en España al 30 de diciembre del 2025. Adicionalmente se está dando pasaportes a todos aquellos que hayan tenido ascendencia española, ya sean bisnietos o tataranietos. Aquí hablamos de la regularización de 4 millones de inmigrantes irregulares. Si ya tenemos un 20% de extranjeros, es evidente que no tenemos una política migratoria adecuada, además que está en contra del derecho europeo que ya aprobó un reglamento de inmigración y de asilo.

“Dentro de la falta de profesionalidad, prudencia y rigor de las políticas de Sánchez, la política migratoria es el paradigma”.

-¿En un eventual gobierno el PP no dejará entrar a nadie más?

Nuestra propuesta es muy clara: no estamos en contra de la migración, pero de una inmigración ordenada, que la gente venga a trabajar y cumpla las mismas leyes, el mismo código penal y las mismas obligaciones que cumplen todos los españoles. La gente que viene, y que va a ver beneficiada de la seguridad y educación gratuitas, tiene que aportar. Aquellos que vienen a trabajar e integrarse en la cultura española y a cumplir la ley son bienvenidas. Pero si vienen a delinquir y no asumir los usos y costumbres de nuestro país, no podemos darles cobijo en una casa donde no respetan las reglas.

“No estamos en contra de la migración, pero de una que sea ordenada y en que la gente venga a cumplir las leyes”.

-¿La relación entre Estados Unidos y sus socios de la OTAN y aliados de la UE atraviesa por su momento más difícil en su historia?

La OTAN es un proyecto muy sólido serio que define sla democracia para unas 1.100 millones de personas y la UE es un proyecto institucional y político de enorme envergadura, son 500 millones de europeos con el mismo pasaporte y la misma moneda, y a veces las relaciones son más fluidas. Pero yo distinguiría entre EE.UU. y el presidente Trump. E incluso distinguiría lo que dice de lo que hace Trump. Puede sorprender mucho lo que dice porque rompe el estilo diplomático y amistoso, pero luego está lo que hace. Cuando hay acuerdo nos mostramos satisfechos y cuando no, pues desde el respeto mostramos nuestra disconformidad por las declaraciones o actos del señor Trump pero manteniendo la relación.

-De Sánchez se dice que es uno de los pocos líderes europeos que le ha plantado cara a Trump …

Sánchez ha utilizado el aparente enfrentamiento dialéctico con Trump para consolidar su posición de extrema izquierda. Sánchez se mueve entre los independentistas, a quienes cuando peor le vaya a España mejor para ellos, y la derecha radical, que son antiOTAN; entonces tiene que decir a Trump muchas cosas para mantener su alianza interna. Así que aquí hay mucho paripé (fingimiento), mucho postureo (pose), mucho maquillaje, y en todo caso le aseguro que la primera preocupación del señor Trump no es el señor Sánchez.

-¿Qué le generan las últimas victorias electorales en los países latinoamericanos?

Los pueblos son soberanos e inteligentes y cambian los gobiernos cuando no funcionan, y lo que está claro es que con los gobiernos de la izquierda radical ha habido más pobreza y menos prosperidad, más inseguridad y menos libertad. La gente ha dicho basta en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Los pueblos quieren primeramente vivir en paz, caminar con seguridad por sus calles, también quieren tener trabajo y buen salario, y tercero crear riqueza. Si no creamos riqueza no podemos repartirla. El objetivo no es repartir la pobreza.

-Habló de soberanía y en estos momentos en la región hay un gobierno tutelado por EE.UU. como el de Venezuela, un país en el que la figura de María Corina Machado …

María Corina Machado y Edmundo González han ganado las elecciones, son los líderes electos por el pueblo venezolano y han sido tan generosos que han dicho que no van a reivindicar los resultados electorales, pero sí a pedir que se vuelva a convocar a elecciones.

-¿Pero no le parece que Machado ha quedado fuera del juego?

Yo espero que la administración estadounidense se dé cuenta de que los venezolanos tienen que votar y que María Corina es clave para recuperar la democracia en Venezuela. Yo no digo que se la nombre presidenta, sino que EE.UU. asegure la vuelta a su país y se convoque a elecciones. No soy pesimista, he hablado con Marco Rubio sobre Venezuela, y tengo la impresión que los norteamericanos están buscando un momento idóneo para tener elecciones democráticas en Venezuela.