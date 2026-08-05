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Resumen

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Imagen de archivo de un policía de Londres. Foto: EFE/Nicolas Asfouri
Imagen de archivo de un policía de Londres. Foto: EFE/Nicolas Asfouri
Por Agencia EFE

Cuatro personas han sido hoy apuñaladas en Covent Garden, uno de los lugares más turísticos de Londres, por una mujer que ya ha sido detenida, informó un portavoz de la Policía Metropolitana de esta capital (Met), que no trata la agresión como un acto terrorista.

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