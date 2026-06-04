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El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026. (EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN)
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Rusia, el 4 de junio de 2026. (EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN)
/ SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con Estados Unidos sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela.

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