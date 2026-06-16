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Los líderes posan antes de una reunión de trabajo en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
Los líderes posan antes de una reunión de trabajo en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

Los líderes del G7 acordaron este martes fortalecer las sanciones al petróleo y al gas de Rusia y aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania, en la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian a la que fue invitado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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