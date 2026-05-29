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Unas mujeres se refrescan junto a una fuente en la Plaza del Castillo (Piazza Castello), en el centro de Milán, durante una ola de calor temprana en Europa el 26 de mayo de 2026. (Foto de Stefano RELLANDINI / AFP)
Unas mujeres se refrescan junto a una fuente en la Plaza del Castillo (Piazza Castello), en el centro de Milán, durante una ola de calor temprana en Europa el 26 de mayo de 2026. (Foto de Stefano RELLANDINI / AFP)
/ STEFANO RELLANDINI
Por Juan Luis Del Campo

Una ola de calor “sin precedentes” viene azotando el centro y sureste de Europa, con algunas zonas experimentando temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual en esta época del año, mandando señales de alerta por todo el Viejo Continente.

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