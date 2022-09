Las parejas comparten emociones en los buenos y malos momentos y están para celebrar los grandes cambios, como ganarse la lotería. Esta es una situación que no todos tienen la dicha de vivir, y menos Daniel White, el protagonista de esta historia. El joven de 27 años recordó cómo terminó su relación con Courtney Davis, con quien estuvo en la adolescencia, poco antes de que esta tuviera en sus manos 70 millones de dólares luego de que su familia ganara la lotería y decidiera repartir el dinero, razón por la que ahora enfrenta todo tipo de burlas. Este es su caso que ya es viral y llega desde el Reino Unido.

El jugador de rugby conoció a su novia en la escuela Monmouth Comprehensive School, en Gales, pero la relación se fue enfriando y decidió ponerle fin. Esto sucedió semanas antes del golpe de suerte al recibir el premio mayor de Euromillones, según informa el Daily Star . “Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, explicó sobre los dos años que vivieron su amor.

El millonario premio que no disfrutó

Sin embargo, todo cambió cuando Daniel White se enteró que Stephanie, la hermana de su exnovia Courtney Davis, había comprado el boleto de la suerte en 2016 y que la generosa familia acordó repartir la fortuna entre todos sus integrantes, incluyéndolo. Su arrepentimiento fue total pues era vecino cuando la vida les cambió y vio a pocos metros su felicidad. Si la relación continuaba, él hubiera recibido 14 millones de dólares en la repartición.

“Todos mis compañeros me están atacando, lo primero que supe de su victoria fue que mi teléfono se volvió loco (...) Todos mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado. Uno dijo ‘¿cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?’”, contó recientemente Daniel White, el único que no pudo celebrar el premio mayor de Euromillones.

Tras recordar el momento, agregó que “simplemente me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí”.

“I just put my head in my hands..."https://t.co/AAYSelGOTV — Daily Star (@dailystar) August 30, 2022