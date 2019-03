David Beckham admitió que usó su celular mientras conducía, según policía de Londres

Londres. David Beckham ha admitido que usaba su celular mientras conducía su Bentley en Londres (Reino Unido), aseguró la policía de la capital británica este lunes.

"La MET (Policía Metropolitana) tuvo conocimiento de que el Tribunal de Bromley recibió una declaración de culpabilidad por vía postal" del ex futbolista de Manchester United y Real Madrid, anunció la policía.

El ex capitán de la selección inglesa, de 43 años, fue denunciado por telefonear mientras manejaba el pasado 21 de noviembre.

Dos meses antes, Beckham había sido criticado y acusado de "elusión de responsabilidades" después de que se librara de un castigo por exceso de velocidad debido a un vacío legal.

Beckham contrató al famoso abogado Nick Freeman, apodado 'Míster Vacío Legal' tras aceptar que conducía a 59 millas por hora (95 km/h) en una zona limitada a 40 mph al oeste de Londres en enero de 2018.

El ex futbolista no fue perseguido judicialmente porque no recibió una notificación de acusación prevista (NIP) hasta un día después del límite legal (14 días).

Esto llevó a Joshua Harris, director de las campañas viarias para la asociación caritativa Brake, a mostrar su "profunda decepción" al ver que un modelo social "elude su responsabilidad librándose de un proceso por un mero tecnicismo legal".

Freeman ya había conseguido en 1999 que Beckham se librara de la retirada del permiso de conducir durante 8 meses argumentando que el exfutbolista trataba de escaparse de un paparazzi.

El uso del celular al volante está prohibido en el Reino Unido.

El caso será revisado el martes por un tribunal de Bromley, un suburbio de la capital británica, en una audiencia a la que no se espera la presencia de Beckham y a la que no tendrá acceso la prensa ni el público.

El tribunal podría decidir retirar puntos del permiso de conducir a Beckham o imponerle una multa.

Fuente: AFP