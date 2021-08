En medio de otro preocupante repunte de casos de coronavirus en el Reino Unido, la noticia de la muerte de uno de sus ciudadanos más incrédulos frente a las vacunas llega como un ‘espejo’ para los escépticos.

David Parker, dueño de un club nocturno del condado de North Yorkshire, en el centro de Inglaterra, falleció en las últimas horas a causa del covid-19, una enfermedad que nunca se tomó en serio.

Según se puede leer en sus publicaciones en Facebook, no compartía ni los cuidados más mínimos para enfrentar la emergencia sanitaria.

Por ejemplo, se negaba a usar tapabocas hasta que “comprobaran que su uso prolongado no causaría serias complicaciones respiratorias”.

Tal cual comentó Steve Willgnal, uno de sus amigos más cercanos y administrador de su bar, al diario ‘The Sun’, Parker se resistía a creer en la trascendencia de la pandemia.

“Discutimos sobre la vacunación, tratamos de convencerlo de que se la pusiera, pero no lo hizo. Él no creía en eso y no lo quería, era por desconfianza de la élite, francamente, y no podíamos hacerlo cambiar de opinión”, dijo.

Incluso Willgnal relata que contrajeron el covid juntos después de trabajar en la cocina del bar por largas jornadas.

El antivacunas, dueño de un bar, estaba en contra de todas las restricciones de movilidad que han aplicado los gobiernos.

“Pero la diferencia es que pude recuperarme lo suficiente para volver al trabajo después de 10 días después de tres pruebas negativas, mientras que la situación de David empeoró”.

A pesar de que Parker llevaba una vida medianamente sana, el hecho de no considerar su enfermedad de riesgo le impidió ir por su propia voluntad al hospital.

“Después de que se contagió, no quiso hacer pruebas, no quiso llamar a un médico. Cuando no hubo respuesta, fui a su casa, entré y, tan pronto como lo vi, llamé a una ambulancia”, resaltó Steve.

De acuerdo con el reporte médico, su estado de salud se deterioró y falleció producto de complicaciones derivadas del covid-19.

Conforme se lee en una de sus publicaciones en Facebook, David Parker creía que la pandemia era la “tercera guerra mundial” entre los gobiernos y los ciudadanos peleando por “la libertad”.

Asimismo, su perfil está plagado de memes y preocupante desinformación con respecto a la vacunación y los cuidados biosanitarios.

Según declaró Willignal, la familia del antivacunas está devastada.

Aun así “están animando a todos a vacunarse porque no quieren que otros sufran como lo están haciendo ahora”.

“Descansa en paz, tío David. Si te hubieses puesto la vacuna, esta te habría salvado”, comentó en una publicación póstuma una de sus sobrinas.

Tras presentar cerca de 30 mil nuevos contagios este jueves, los países del Reino Unido se consolidan con 5,98 millones de casos y más de 100 mil muertes como la sexta población más afectada por la pandemia en el mundo.

Hasta el momento, tan solo el 58% de sus ciudadanos ha recibido la vacuna a pesar de contar con suficientes dosis para cubrir la demanda total.

