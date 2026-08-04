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Resumen

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David Stevenson (el hijo menor) fue adoptado por la familia Stevenson cuando tenía apenas unos días de vida.
David Stevenson (el hijo menor) fue adoptado por la familia Stevenson cuando tenía apenas unos días de vida.
Por BBC News Mundo

Durante 65 años, David Stevenson vivió con una pregunta que marcó toda su vida: ¿De dónde vengo?

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