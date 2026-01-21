Davos 2026 EN VIVO | Últimas noticias de lo que pasa en el foro económico en Suiza
Potente discurso del primer ministro de Canadá en Davos: pidió la unión ante las grandes potencias
El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró este martes que el "viejo orden mundial" no va a ser recompuesto e invitó a otros países a unirse frente a "las grandes potencias" que han desmontado un mundo basado en normas. En un discurso en el Foro de Davos (Suiza), que se celebra hasta el próximo viernes, Carney afirmó que el mundo está padeciendo "una ruptura" y no "una transición", en la que "los grandes poderes" están utilizando la "integración económica como un arma".
"No me quieren mirar a los ojos, pero se están aprovechando de Estados Unidos, y he sido justo, les impuse aranceles y no pasó nada, pero me he dado cuenta de que sin nosotros Suiza no existiría y ninguno de los países que están representados aquí", dijo Trump en la audiencia de mandatarios y empresarios reunidos en esta localidad alpina helvética.
Trump defiende sus aranceles y asegura que EE. UU. "mantiene el mundo entero a flote"
Donald Trump dijo este miércoles que las importaciones de su país y su aporte a la economía mundial "mantiene a todo el mundo a flote", al tiempo que defendió sus aranceles como herramienta para equilibrar ese supuesto aporte esencial estadounidense al crecimiento económico de otros países.
Trump también acaba de decir que no recurrirá a la fuerza para imponerse en Groenlandia. "No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", dijo el mandatario de EE.UU.
Asimismo, el mandatario norteamericano dijo que su país necesita a Groenlandia por razones de seguridad nacional e internacional.
Trump sobre Groenlandia: Solo Estados Unidos puede garantizar su seguridad
Donald Trump, dijo este miércoles en el Foro de Davos que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.
Donald Trump en Davos: “Europa no avanza en la dirección correcta”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Davos que "Europa no avanza en la dirección correcta" durante su discurso en el Foro económico. Trump dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió que, si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.
Zelensky no viaja a Davos y gestiona desde Kiev crisis energética por ataques rusos
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no ha viajado a Suiza para participar en el Foro de Davos y permanece en Kiev, según ha dicho él mismo, para gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos, que han dejado a buena parte de la población sin calefacción y electricidad en la capital y otras ciudades.
