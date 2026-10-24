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Resumen

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Un manifestante lanza una bengala de humo hacia los gendarmes franceses durante una protesta contra el "alto costo de vida" en Burdeos, al suroeste de Francia, el 17 de octubre. (Foto: AFP)
Un manifestante lanza una bengala de humo hacia los gendarmes franceses durante una protesta contra el "alto costo de vida" en Burdeos, al suroeste de Francia, el 17 de octubre. (Foto: AFP)
/ CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Por Milagros Asto Sánchez

Protestan por diversas razones, pero el enojo parece ser el mismo. Miles de jóvenes se han lanzado a las calles en varios países europeos –en muchos de forma violenta– con reclamos que incluyen desde mejores condiciones educativas y de vivienda hasta más políticas anticorrupción. Es una revolución que, aunque está lejos de ser homogénea, ha puesto el foco en la generación Z, aquella integrada por jóvenes nacidos entre 1997 y el 2012, y que en su mayoría afirma haber heredado un mundo “roto”, en el que tener una vida digna es casi una ilusión.

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