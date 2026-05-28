La gerente del gobernante PSOE y dos exaltos cargos de esta formación fueron imputados por presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez, quien es señalada por la justicia de estar en el centro de una trama para intentar desbaratar procedimientos policiales y judiciales que podrían dañar al partido o al gobierno.

El miércoles, mientras Sánchez se encontraba en el Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, agentes policiales entraron en la sede en Madrid del PSOE por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el llamado caso Leire, para requerir documentación relacionada con pagos a Díez.

Pedraz detalló que las actividades de esta presunta “estructura criminal” iniciaron en abril del 2024, en momentos en que se hizo público que un juzgado madrileño estaba investigando a la esposa de Sánchez.

Leire Díez, exmiembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), interviene durante una rueda de prensa en Madrid, el 4 de junio de 2025. (Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

Perdaz imputó al ex secretario general del PSOE Santos Cerdán -que ya está siendo investigado en otro caso de corrupción paralelo-, a la gerente del partido socialista Ana María Fuentes y al expresidente regional de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

Los últimos avances del caso Leire se dan después de que estallara el caso Zapatero, que constituye uno de los golpes más duros para el gobierno. La semana pasada, otra corte señaló que estaba investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el XXVI Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Madrid, el 27 de noviembre de 2022. (OSCAR DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

Zapatero, no solo es una figura destacada del PSOE, sino que es considerado un referente para Sánchez y el ejecutivo español. Según el sumario del caso, entre los hallazgos realizados por las autoridades hay una caja fuerte perteneciente al exgobernante que tenía en su interior numerosas joyas y relojes de lujo, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

El remezón para Sánchez también llega desde el interior de su propia familia. Este jueves 28 inicia el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Otro caso que lo debilita es el que tiene como protagonista a su esposa, Begoña Gómez, quien también está acusada de tráfico de influencias y cuya comparecencia judicial está prevista para el próximo 9 de junio.

Enrique Banús, especialista en estudios europeos de la Universidad de Piura (Udep), señala que entre la variedad de casos que complican a Sánchez es el de Zapatero el que más lo debilita.

“Hay escándalos que vienen desde hace mucho tiempo en los que están implicados sus familiares, ya sea su esposa, su hermano. Luego está todo el caso del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que también viene de meses atrás. En cambio lo de Zapatero es nuevo y afecta a un líder del partido que además es un referente clarísimo para Pedro Sánchez, porque si bien hay otros antiguos líderes del partido ellos se han distanciado mucho de Sánchez y Sánchez de ellos. En cambio, Zapatero es como su padrino y el escándalo en el que está envuelto es muy fuerte”, dice a El Comercio.

Descarta renunciar

En una rueda de prensa en Roma, Sánchez admitió el miércoles 27 la “gravedad” de las investigaciones de la Audiencia Nacional en relación al caso Leire y garantizó la “total colaboración” con la justicia por parte de la dirección del PSOE.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, el 27 de mayo de 2026. (Borja Sanchez-Trillo / EFE)

Al mismo tiempo, afirmó que ese caso “no impugna en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de ocho años a esta parte”.

En su alocución ante los periodistas, la primera desde que estalló el caso Zapatero, el jefe de Gobierno reiteró su “apoyo” al exgobernante socialista y enfatizó que “no hay motivos para cambiar esa posición”. “Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, afirmó Sánchez.

La crisis ha llevado a diversos partidos, incluidos aliados del gobierno, a adelantar las elecciones generales, previstas para mediados del 2027. Sánchez, en el poder desde el 2018, descartó el miércoles esa idea, al ratificar que su objetivo y determinación es agotar la legislatura.

Banús apunta que si Sánchez se sigue vinculando muy claramente a Zapatero, en el momento en que se demuestre cualquiera de las acusaciones eso le va a salpicar. “De hecho ya hay dentro de su partido peticiones de que renuncie y se realicen nuevas elecciones. Y estas peticiones se oyen sobre todo entre sus socios catalanes y vascos, que claramente se están distanciando de él. Eso es clave porque la mayoría de gobierno cambiante depende mucho de esos socios”, afirma.

Añade que la crisis por los escándalos de corrupción ha alcanzado ya un nivel muy profundo y el costo político para Sánchez puede ser muy alto.

“Pedro Sánchez es un artista de la sobrevivencia en situaciones absolutamente críticas y complicadas, pero no sé si esta vez lo va a conseguir. Él desde luego va a intentar mantenerse en el cargo como sea. Sánchez va a resistir todo lo que pueda. Aunque esta vez el escándalo es excesivo. La situación es realmente muy difícil. La cuestión es hasta qué punto aguantan sus socios y su propio partido’”, concluye Banús.