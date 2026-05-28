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El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que no adelantará las elecciones. (Foto: AFP)
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que no adelantará las elecciones. (Foto: AFP)
/ PEDRO PARDO
Por Milagros Asto Sánchez

Pedro Sánchez ha logrado sortear una ola de casos de corrupción que involucran al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a integrantes de su gobierno e incluso a miembros de su propia familia. Pero su suerte se ha puesto a prueba en los últimos días con nuevos escándalos que han llevado incluso a sus propios aliados a pedir su dimisión.

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