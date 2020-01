Pese a los continuos rumores publicados en una biografía no autorizada de su esposa la reina Paola en 1999, el rey emérito de Bélgica Alberto II siempre negó haber engendrado a Delphine Boël fuera del matrimonio.

Fue el lunes, después de más de medio siglo, una cruenta batalla legal y una prueba de ADN, que el exmonarca finalmente reconoció ser el padre de Boël, quien este año cumplirá 52 años.

Alberto II, casado desde 1959 con Paola Ruffo di Calabria y padre del actual rey Felipe, “acepta que Delphine Boël se convierta en su cuarto hijo”, dijo su abogado Alain Berenboom a la cadena RTBF.

El anuncio supone un verdadero triunfo para Boël, una artista plástica de 51 años (Bruselas, 1968) que siempre defendió haber nacido del largo idilio entre su madre, la aristócrata Sibylle de Sélys Longchamps, y el entonces príncipe heredero.

Para Boël, “es claramente un alivio sentir que a través de la justicia de este país (...) se le dio la razón”, subrayó su abogado Marc Uyttendaele, a la cadena RTL.

Delphine Boël publicó en el 2008 “Delphine. Cortar el cordón umbilical”, una biografía en la que ahondaba en la relación que el rey y su madre mantuvieron durante años. (Foto: AFP)

“Hoy ya no es una paria, ha ganado su caso. No es algo trivial, lo hizo al precio de una dura lucha para ella. El hecho de no ser amada. El comunicado de prensa sigue confirmando esa falta de amor”, agregó Uyttendaele.

“'No eres mi hija'”

Tras años de rumores, Boël dijo públicamente que el rey Alberto II era su padre biológico fue durante una entrevista en el 2005.

Luego, publicó en el 2008 “Delphine. Cortar el cordón umbilical”, una biografía en la que ahondaba en la relación que el rey y su madre mantuvieron durante años. En ella explicaba cómo cuando tenía 18 años la baronesa le reveló que su padre no era el poderoso industrial Jacques Boël, sino el entonces príncipe heredero.

Boël, hoy pintora y escultora de piezas en papel maché, narró en su libro que durante algunos años recibió la visita del monarca, presentado por su madre como un viejo amigo y al que en su casa llamaban “Papillon”, según el diario español “El País”.

Cuando el secreto de la cuarta paternidad de Alberto II salió a la luz en 1999 en la biografía de la reina Paola ocurrió uno de los peores momentos de la relación entre el monarca y Boël. “Se puso furioso. ‘No me llames más. No quiero oír hablar más de esta historia. Además, no eres mi hija’”, cuenta Delphine que le dijo el monarca cuando lo llamó por teléfono.

De Selys Longchamp aseguró la relación amorosa que mantuvo con el entonces rey duró entre 1966 (cuando ella tenía 16 años) y 1984. Contó también que Alberto II y la reina Paola estuvieron al borde del divorcio en dos ocasiones, en 1969 y 1976. Incluso difundió fotografías de una joven Delphine junto al entonces monarca.

El ex monarca, de 85 años, se casó en 1959 con Paola Ruffo di Calabria, con quien tuvo tres hijos: el actual rey Felipe (1960), la princesa Astrid (1962) y el príncipe Lorenzo (1963). (Foto: AFP)

Dentro de todo, Delphine Boël creció con las comodidades propias de una vida privilegiada. Estudió en Suiza, pero se mudó a Londres a inicios de los años 80 luego de que su madre se casara en segundas nupcias con el viudo Michael-Anthony Rathmore Cayzer, uno de los barones Rotherwick de Tilney.

Cursó Arte en el Chelsea School of Art and Design de la Universidad de Londres y sus obras han sido expuestas en galerías y museos de todo el mundo.

Delphine Boël está casada con James O´Hare y juntos son padres de dos niños, Joséphine y Oscar.

La batalla legal

Las acciones ante los tribunales de Delphine Boël comenzaron en el 2013, cuando el rey Alberto II abdicó en favor de su hijo Felipe.

En octubre del 2018 el Tribunal de Apelación de Bruselas determinó que el tutor legal de Boël, Jacques Boël, no era en realidad su padre biológico y ordenó al monarca someterse a un test de ADN en tres meses.

El tribunal de apelación de Bruselas obligó finalmente ese mismo año a Alberto II a someterse a una prueba de ADN.

El ex monarca, quien enfrentaba una pena de pagar 5.000 euros diarios si no se sometía a la misma, aceptó en mayo de 2019 someterse a esta prueba de paternidad, cuyos resultados debían permanecer confidenciales.

Alberto II había llegado al trono en 1993 tras la muerte de su hermano Balduino, que no tuvo descendencia con la reina Fabiola.