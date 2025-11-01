Desconocidos apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge

Varias personas han resultado heridas por un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, región inglesa al norte de Londres, según ha informado la policía local.

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. Tampoco se conoce el estado de gravedad de los heridos.

La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de esas dos personas y pidió al público “evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar”.

Por su parte, el responsable de Interior de la oposición conservadora, Chris Philp, describió el suceso como “un ataque masivo brutal” y exigió a la policía que provea información de inmediato, algo que está tardando en hacer más allá de confirmar las dos detenciones.

La emisora Sky News entrevistó a un testigo que describió a uno de los atacantes como un hombre de raza negra y vestido completamente de negro, con una capucha, que gritaba: ¡Al suelo! ¡Al suelo!, mientras blandía un cuchillo de larga hoja, antes de ser reducido con un táser por la policía.

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

El tren, un convoy de recorrido regional (LNER) del este de Inglaterra, había salido del norte de Inglaterra y se dirigía hacia la estación de King´s Cross en Londres, y su parada en Huntingdon no estaba prevista, sino que fue forzada ante la alarma creada por el ataque.

Fue allí donde la policía practicó los dos arrestos y llevó a los detenidos a comisaría. El dispositivo de policías y ambulancias desplegado en esta área rural fue de decenas de vehículos con la sirenas encendidas, lo que puede dar una idea de la gravedad del incidente.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público durante varias horas y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a dos de los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, escribió en su cuenta de X que había recibido informes de “escenas horrendas” en el tren de Huntingdon, pero no ofreció otros detalles.