Entrevista…

"La situación en el mundo es de tensión"

Enrique Banús,

Analista internacional





-¿Qué interpretación se puede hacer del hecho de que Putin no haya sido invitado a la conmemoración del Desembarco de Normandía?





El momento está muy complicado y Francia, el presidente Macron, lleva ya un tiempo asomándose mucho a la ventana en el tema de Ucrania, con un apoyo muy decidido y unas propuestas audaces, como la de enviar soldados a ese país. Francia siempre intenta ir un paso por delante en política exterior. Eso ha sido así con muchos de sus presidentes. Hay una especie de pacto entre Francia y Alemania, donde Alemania mira más los asuntos económicos y Francia la política exterior en nombre de Europa. Está claro que la situación es de tensión y se viene la conferencia de paz en Suiza, que tendrá un alcance limitado porque no está Rusia, pero me parece un momento bastante interesante porque, incluso por parte de Ucrania, ya hay mucho cansancio con la guerra.





-¿Cree usted que esta situación va a empujar a Putin a afianzar sus relaciones con aliados como China e Irán?

Las posiciones son conocidas, ya todos saben quién es quién y dónde está, y no creo que hechos aislados lleven a un cambio radical. Amigos y enemigos están muy definidos. Creo que realmente el gran tema de las próximas semanas es la conferencia de paz en Suiza, donde en este caso va a estar ausente una de las partes. Más es una conferencia de apoyo a Ucrania, donde posiblemente también muchos países hablen con Zelensky en la línea de que alguna concesión tendrá que hacer si quiere que acabe la guerra.





-¿Entonces la conferencia de Suiza no va a llevar necesariamente a una mayor cohesión entre los aliados y Ucrania?

Recientemente se han aprobado apoyos masivos a Ucrania, incluso por parte de España. Están intentando reforzar la defensa antiaérea, se ha bloqueado la ofensiva rusa en Kharkiv; es decir, hubo avances por parte de Rusia, pero no fue lo que se esperaba. Se está entrando en una fase de la guerra en la que se ven avances y retrocesos, estamos hablando de 5 metros de terreno y de bajas muy considerables. Yo creo que Ucrania ha encontrado el apoyo, pero también van habiendo voces que dicen esto no va tener un fin militar, eso ya está claro. Hay que recordar que Ucrania anunció el año pasado una gran contraofensiva, esta no ganó casi nada. Luego Rusia anunció otra gran ofensiva, que tampoco avanzó mucho. Y dentro de Ucrania también hay resistencias porque en las ciudades pequeñas están llevándose a gente para el frente de guerra, personas que no son militares. Hacer profecías es muy complicado, pero creo que hay mucho cansancio, la balanza no se está inclinando decididamente para ninguno de los dos.