La fiscalía alemana anunció este miércoles la detención en Croacia de un segundo ciudadano ucraniano sospechoso de estar implicado en el sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream, en el norte de Alemania, ocurrido hace casi cuatro años.

Vladimir Z., buzo de formación, “es fuertemente sospechoso de haber provocado, como miembro de un grupo organizado, una explosión, cometido un acto de sabotaje contrario al orden constitucional y destruido una infraestructura”, detalla un comunicado de la fiscalía Federal, con sede en Karlsruhe, en el oeste del país.

Se trata de la segunda detención en este caso de gran sensibilidad, calificado a principios de julio por la fiscalía alemana como “crimen de guerra” por parte de Ucrania.

Según el comunicado, Vladimir Z. formaba parte del comando dirigido por el ucraniano Serhii K., detenido en Italia en agosto del año pasado y extraditado a Alemania en otoño.

Un gasoducto, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Filip Singer

Este antiguo comandante del ejército ucraniano está acusado de “ataques contra infraestructuras energéticas civiles, así como de haber provocado una explosión y destruido edificios”.

El 26 de septiembre de 2022, siete meses después de la invasión rusa de Ucrania, se produjeron cuatro enormes fugas de gas, precedidas por explosiones submarinas, con pocas horas de diferencia, en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que transportaban la mayor parte del gas ruso hacia Europa.

Kiev siempre ha negado haber organizado el sabotaje, pero tampoco ha ocultado su satisfacción, al considerar legítimo cualquier ataque que pueda debilitar la capacidad del Kremlin para financiar su guerra.

Imagen muestra una fuga del gasoducto Nord Stream 2 frente a las costas de Bornholm, en el Mar Báltico. Foto: EFE/EPA/Comando Danés de Defensa

Vladimir Z. participó en la colocación de cargas explosivas en los gasoductos, detalla el comunicado de la Fiscalía alemana.

Para ello, el comando utilizó un velero desde la norteña ciudad de Rostock, alquilado a una empresa alemana por cómplices que utilizaron una identidad falsa.

Tras su traslado desde Croacia, el sospechoso deberá comparecer ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, máxima instancia judicial de Alemania.

El gasoducto Nord Stream, era un símbolo de la cooperación energética germano-rusa antes de la guerra, hasta quedar fuera de servicio.

Desde entonces, Berlín se ha convertido en el principal apoyo militar de Kiev y acusa regularmente a Rusia de llevar a cabo actividades de sabotaje y espionaje en territorio alemán.

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