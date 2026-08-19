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Resumen

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La fuga de gas en el gasoducto Nord Stream 2 como se ve desde la respuesta de rechazo del F-16 de la Defensa Danesa frente a la isla báltica danesa de Bornholm, al sur de Dueodde. (Foto de Handout / DANISH DEFENSE / AFP)
La fuga de gas en el gasoducto Nord Stream 2 como se ve desde la respuesta de rechazo del F-16 de la Defensa Danesa frente a la isla báltica danesa de Bornholm, al sur de Dueodde. (Foto de Handout / DANISH DEFENSE / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

La fiscalía alemana anunció este miércoles la detención en Croacia de un segundo ciudadano ucraniano sospechoso de estar implicado en el sabotaje del gasoducto ruso Nord Stream, en el norte de Alemania, ocurrido hace casi cuatro años.

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