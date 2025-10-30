El miércoles 22 de octubre el museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas de nuevo, tras el robo de joyas que sufrió en la Galería de Apolo. (Foto: EFE)
Detienen a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre
Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el , entre ellos uno de los posibles cuatro ladrones del comando que llevó a cabo el golpe, informó este jueves la fiscal de , Laure Beccuau, en una entrevista con la radio RTL.

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) durante la tarde y la noche del miércoles, precisó la fiscal.

Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores” y tienen pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió.

Señaló que los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.

Los registros policiales realizados durante la tarde del miércoles y la pasada noche no han permitido recuperar el botín de este robo, dijo la fiscal.

El valor material de las joyas fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es inestimable, según los expertos.

La fiscal comparó la investigación como “el hilo de Ariadna” y su papel en este proceso no es preocuparse por dónde están las joyas sino mantenerse “firme” para tratar de encontrarlas.

La escalera extensible utilizada para acceder a una de las plantas superiores del museo del Louvre. (Foto: EFE)
Los últimos arrestos se produjeron la misma noche que los -que han reconocido “parcialmente” su participación en el golpe- fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.

Esos dos hombres, de unos treinta años, “admitieron parcialmente los hechos”, explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde. Se sospecha que fueron ellos quienes “entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas”, precisó.

Según la fiscal, los dos arrestados en una primera redada tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, en concreto, precisó, por tratar de robar un cajero automático estrellando contra él un coche.

El primero, de 34 años y de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, trataba de volver a su país cuando fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle sobre las 20 horas del domingo. Según la fiscal, su ADN fue encontrado en una de las motocicletas que el comando utilizó en la fuga.

El segundo, de 39 años, fue detenido 40 minutos más tarde cerca de su domicilio de Aubervilliers, en las afueras de París, donde había nacido. Su ADN se halló en una de las dos vitrinas que rompieron para robar las joyas en la Galería de Apolo del museo parisiense, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida, señaló Beccuau.

La fiscal añadió que “nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo”. Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, afirmó.

Alrededor de cien investigadores de la Brigada de represión del bandas organizadas (BRB, en sus siglas en francés) y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón y con cualquier otro posible cómplice del robo en el Louvre el 19 de octubre pasado.

Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles 29 de octubre acompañó el rescate de algunos de los cadáveres. (EFE)
