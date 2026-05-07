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El expríncipe británico Andrés fue atacado al salir de su residencia en Sandringham en Inglaterra. (Foto referencial: AFP)
El expríncipe británico Andrés fue atacado al salir de su residencia en Sandringham en Inglaterra. (Foto referencial: AFP)
/ CARLOS JASSO
Por Agencia EFE

Un hombre ha sido detenido en las cercanías de la residencia del expríncipe británico Andrés después de que lo insultara a gritos “de forma intimidatoria” y se hallara un arma en su posesión, según recoge este jueves el diario ‘The Telegraph’.

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