De acuerdo con fiscales, Normand le dijo a la policía que los misiles habían sido reparados en la isla griega de Creta y que él los estaba transportando de vuelta al fabricante de los misiles Akeron, MBDA France.
La empresa, sin embargo, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Una fuente francesa conocedora del caso dijo a la AFP que MBDA había “obtenido una licencia para realizar pruebas de vectores experimentales, es decir, misiles Akeron incompletos, en Grecia”.
Las autoridades solicitaron investigar más el caso, dada la falta de permisos para transportar las armas y por discrepancias en la documentación presentada.
El Akeron es un misil de combate terrestre y naval diseñado para la guerra en campo abierto o en zonas urbanas, según el sitio web de MBDA.
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