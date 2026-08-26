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Resumen

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Foto de archivo de la Guardia di Finanza. Foto: ShutterStock
Foto de archivo de la Guardia di Finanza. Foto: ShutterStock
Por Agencia AFP

Un ciudadano francés fue detenido en Italia acusado de tráfico de armas después de que un control policial hallara tres misiles antitanque y otros equipos militares en su camioneta, informaron las autoridades este miércoles.

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