Un ciudadano francés fue detenido en Italia acusado de tráfico de armas después de que un control policial hallara tres misiles antitanque y otros equipos militares en su camioneta, informaron las autoridades este miércoles.

El hombre, identificado como Regis Normand, de 46 años, fue arrestado en la ciudad portuaria de Bari (sur) en junio y permanece bajo custodia, indicaron los fiscales a la AFP.

La detención, que salió a la luz esta semana, se produjo después de que la policía inspeccionase el vehículo cuando desembarcaba de un ferry procedente de Patras, en Grecia.

Según documentos judiciales consultados por la AFP, se encontraron tres misiles antitanque portátiles Akeron, un misil de entrenamiento sin cabeza explosiva y un tubo lanzador.

Las armas estaban disimuladas como material de entrenamiento de la OTAN, según los documentos.

De acuerdo con fiscales, Normand le dijo a la policía que los misiles habían sido reparados en la isla griega de Creta y que él los estaba transportando de vuelta al fabricante de los misiles Akeron, MBDA France.

Imagen de archivo de un soldado español con un misil Spike anti-tanque israelí durante un ejercicio militar. Foto: EFE/ Valda Kalnina

La empresa, sin embargo, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Una fuente francesa conocedora del caso dijo a la AFP que MBDA había “obtenido una licencia para realizar pruebas de vectores experimentales, es decir, misiles Akeron incompletos, en Grecia”.

Las autoridades solicitaron investigar más el caso, dada la falta de permisos para transportar las armas y por discrepancias en la documentación presentada.

El Akeron es un misil de combate terrestre y naval diseñado para la guerra en campo abierto o en zonas urbanas, según el sitio web de MBDA.

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