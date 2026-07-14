En su último 14 de Julio como presidente de Francia, Emmanuel Macron convirtió este martes la avenida de los Campos Elíseos de París en una vitrina de unidad europea y homenaje a Ucrania con un desfile militar imponente.

Fueron casi 6.700 soldados a pie, 98 aviones, 31 helicópteros y 315 vehículos. Nunca tantos militares habían desfilado entre el Arco de Triunfo y la plaza de la Concordia con motivo de la fiesta nacional, que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, al inicio de la Revolución Francesa.

El objetivo: ilustrar “el rearme de Francia, la autonomía estratégica de Francia y el despertar estratégico europeo”, según el Elíseo.

Aviones militares realizan un sobrevuelo durante el desfile militar del Día de la Bastilla sobre el Arco del Triunfo en París, el 14 de julio de 2026. (Foto de Martin BUREAU / AFP). / MARTIN BUREAU

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (C), posa para una foto familiar al finalizar el desfile militar anual del Día de la Bastilla. En la imagen también está el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. (Foto de Benoit Tessier / AFP). / BENOIT TESSIER

En la tribuna de honor destacaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aplaudido a su llegada y recibido con un abrazo por la primera dama Brigitte Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu.

Junto a él había 24 jefes de Estado o de gobierno europeos, como el alemán Friedrich Merz, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, la danesa Mette Frederiksen y el primer ministro británico saliente Keir Starmer.

Desfilaron contingentes de 35 países (con 500 participantes en total) y 25 militares ucranianos.

Bomberos de París conducen sus vehículos durante el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la avenida de los Campos Elíseos de París, el 14 de julio de 2026. (Foto de Ludovic MARIN / AFP). / LUDOVIC MARIN

Lo hicieron un día después de una nueva cumbre en París de la “Coalición de Voluntarios” dispuesta a ayudar a Ucrania a largo plazo, algunos mediante el envío de soldados al terreno una vez que se firme un alto el fuego con Rusia.

“Solidaridad estratégica”

“Lo que desfila es una Europa (...) unida y decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia, una Europa segura de sí misma”, explicó la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, en la radio RTL.

Aviones Mirage 2000D y 2000-5 del Ejército Aeroespacial Francés realizan un sobrevuelo durante la exhibición aérea militar anual del Día de la Bastilla, el 14 de julio de 2026. (Foto de Ludovic MARIN / AFP). / LUDOVIC MARIN

Ahora que Rusia amenaza la seguridad del continente y el presidente estadounidense Donald Trump parece impredecible, “es una encarnación física de la solidaridad estratégica entre nuestros países”, consideró en X el jefe de estado mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon.

Como cada año, el desfile comenzó con la Patrulla de Francia, seguida de dos Mirage 2000 franceses, con copilotos ucranianos formados en Francia a bordo. También participaron aviones de diez países europeos.

Para su último desfile como jefe de las Fuerzas Armadas, Emmanuel Macron quiso resaltar el poderío militar de Francia tras diez años de presidencia, durante los cuales el presupuesto de defensa se ha duplicado.

El equipo acrobático de élite de la Fuerza Aérea Francesa deja estelas de los colores nacionales durante el desfile militar anual del Día de la Bastilla en el Court Carré, con la Pirámide del Louvre, el 14 de julio de 2026. (Foto de Martin BUREAU / AFP). / MARTIN BUREAU

“La historia juzgará”

“Los hechos están ahí y la historia juzgará”, afirmó el lunes durante su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas.

En plena ola de calor, la tercera en Francia en lo que va de año, los preparativos supusieron un desafío para que el desfile saliera impecable.

“Estamos acostumbrados a combatir en países muy cálidos, hemos luchado durante diez años en el Sahel; sin embargo, fue necesario reorganizar un cierto número de ensayos”, explicó el general Loïc Mizon, gobernador militar de París, a pocas horas de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia.

Según Macron, antes del partido se guardará un minuto de silencio por las víctimas del atentado cometido hace diez años en Niza con un camión que embistió a una muchedumbre cuando salía de un espectáculo de fuegos artificiales.

Tras el desfile de París, el presidente viajará a esta ciudad del sur para rendir homenaje a los 86 muertos y más de 400 heridos del ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El próximo mayo Macron dejará el cargo después de un máximo de dos mandatos consecutivos. En los sondeos la extrema derecha está bien posicionada para hacerse con el poder en las elecciones de 2027.