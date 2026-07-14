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Resumen

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Las Fuerzas Armadas de Francia desfilan con sus vehículos motorizados durante el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la avenida de los Campos Elíseos de París, el 14 de julio de 2026. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
Las Fuerzas Armadas de Francia desfilan con sus vehículos motorizados durante el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la avenida de los Campos Elíseos de París, el 14 de julio de 2026. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia AFP

En su último 14 de Julio como presidente de Francia, Emmanuel Macron convirtió este martes la avenida de los Campos Elíseos de París en una vitrina de unidad europea y homenaje a Ucrania con un desfile militar imponente.

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