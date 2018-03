Madrid. Millones de personas se volcaron este jueves en España en el Día Internacional de la Mujer, participando en una inédita huelga general convocada en defensa de los derechos de ellas y marcada por protestas, piquetes y cancelaciones de trenes.



Miles de personas con banderas y ropa de color violeta estaban congregadas pasado el mediodía en la plaza Cibeles de Madrid, mientras en otra céntrica plaza, la de Callao, se concentraban las mujeres periodistas. A las siete de la tarde (18:00 GMT) hay marchas previstas en las principales ciudades del país.



Según los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, 5,3 millones de personas habían participado ya por la mañana en los paros de dos horas por turno de trabajo que habían convocado.



Otros diez sindicatos de menor tamaño habían llamado a parar durante 24 horas, en la primera huelga general de este tipo convocada en España.



Las concentraciones y marchas se sucedían, y hacia las dos de la tarde (13H00 GMT), más de un millar de personas se encontraban en la céntrica puerta del Sol de Madrid, tras unas protestas similares frente al ayuntamiento de la capital y en la plaza de Callao, ésta última protagonizada por mujeres periodistas.



Al mismo tiempo hubo concentraciones en numerosas ciudades, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Palma de Mallorca.



"Muchas de nosotras renunciamos a ascensos a favor de la casa y la familia", dijo a la AFP en Madrid Paula Biempica, una empleada de banco de 39 años que por primera vez en su vida hacía huelga y que cuida a cuatro niños, dos suyos y dos de su marido. "El mundo de la empresa debería facilitar la conciliación", clama.





"Nosotras sufrimos una triple discriminación: por ser mujeres, por ser de origen extranjero y por ser musulmanas", dijo en Barcelona Amira Malainne, una estudiante de 23 años que acudió acompañada de unas amigas de origen magrebí, ataviadas con un hiyab color lila.



"A veces desde el mismo feminismo es difícil que nos entiendan, nos ven como unos animalitos de zoo, con cierta condescendencia, pero se tiene que entender que el feminismo es diverso y muy variado. Por eso estamos aquí, para visibilizarlo", añadió.

"El ejemplo de tantas mujeres anónimas ha hecho que yo haya luchado más y haya tirado para adelante", dijo la presidenta de la cámara baja del Parlamento, Ana Pastor, en un mensaje recogido por el canal televisivo La Sexta.



Pilar Cazorla, representante de un colectivo de limpiadoras de hoteles conocido como Las Kellys, denunció que éstas ganan entre dos y tres euros por cada habitación y que están sometidas a un fuerte estrés.



"A igual trabajo en la misma empresa, los salarios tienen que ser iguales, eso es evidente, y quien no haga eso se equivoca, y lo va a pagar", dijo Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios.



Con todo, España se ha señalado en la lucha del feminismo con una ley contra la violencia machista aprobada en 2004, que fue pionera y celebrada por el Consejo de Europa como "un modelo". El año pasado, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, cinco más que en 2016.



La jornada vino precedida de una polémica interna en el PP. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la región de Madrid, Cristina Cifuentes, dijeron que harían este jueves una "huelga a la japonesa", consistente en trabajar más. Rajoy las desautorizó el martes diciendo que no se reconoce en esa iniciativa.



Fuente: AFP