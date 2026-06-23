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Resumen

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El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, conversa con personal militar a su llegada a Kangerlussuaq, Groenlandia, la noche del domingo 21 de junio de 2026, hora local (publicado el 22 de junio de 2026). Foto: EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen
El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, conversa con personal militar a su llegada a Kangerlussuaq, Groenlandia, la noche del domingo 21 de junio de 2026, hora local (publicado el 22 de junio de 2026). Foto: EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen
Por Agencia EFE

Dinamarca enviará a sus reclutas a prestar parte de su servicio militar en el territorio autónomo de Groenlandia, cuya seguridad pretende reforzar como parte de un preacuerdo con EE.UU., después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la hubiera usado como justificación para sus aspiraciones anexionistas.

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